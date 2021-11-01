مائدة إفطار تقليدية بإيران..ما هي أطباق الطعام التي تزينها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "وجهة رائعة لكل من يرغب في اختيار موقعًا فريدًا للغاية غرب البلاد".. هذا ما قاله المصور الإيراني، ساجاد أكباري، أثناء رصده لكهف كرفتو التاريخي بعدسة كاميرته.

ويعمل أكباري منذ حوالي 7 سنوات في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويعتبر أن كهف كرفتو التاريخي من بين مختلف المواقع السياحية في ايران، مميزًا للغاية.

Credit: Sajad Akbari

وبحسب موقع "Visit Iran"، فإن كهف كرفتو التاريخي هو أحد أكثر المواقع السياحية الإيرانية القديمة جاذبية، والتي أُنشئت بدون أدوات كهربائية وباستخدام الأدوات اليدوية فقط.

ويتألف الكهف من الحجر الجيري الطبيعي، والذي من المحتمل أن يكون قد تشكل خلال العصر الجيولوجي الثالث.

Credit: Sajad Akbari

ويتمتع كهف كرفتو بسمعة خاصة بين الكهوف في جميع أنحاء العالم، حيت تجد مساحات متعددة للغرف والممرات بسبب استيطان الإنسان بهذا المكان في الماضي.

ويُعد الكهف فريدًا من نوعه من حيث شكل البناء.

Credit: Sajad Akbari

وأوضح موقع "Visit Iran" أن كهف كرفتو الصخري يتواجد في قلب الجبل، ويتألف من 4 طوابق.

ويُذكر أن الكهف كان موجودًا تحت الماء في حقبة الحياة الوسطى، وخرج من الماء في نهاية هذه الفترة.

ولا يزال هناك بعض الماء في الكهف، حيث يجب استخدام قوارب صغيرة لرؤية بعض أجزائه.

Credit: Sajad Akbari

وبالطبع، يمكن زيارة الكهف طوال المواسم باستثناء فصل الشتاء، حيث يكون الطقس شديد البرودة ويستحيل المرور بالسيارات.

Credit: Sajad Akbari

وأوضح أكباري أن هناك قلعة فريدة جدًا بجوار الكهف، حيث تكثر الشائعات حولها، خاصة أنها "تعكس علامات الأسلاف الذين يعيشون في غرب البلاد".

وينصح أكباري جميع الناس بزيارة هذا الكهف، الذي حاز على إعجاب الكثيرين. وإذا كنت تفكر بزيارته، فمن الضروري أن تكون لياقتك البدنية جيدة حتى تتمكن من عبور الوادي ثم تسلق الكهف.