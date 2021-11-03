بمحض الصدفة..اكتشاف عمل فني عمره 40 عامًا في جدة التاريخية بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت أعمال تطوير مدينة جدة التاريخية في المملكة العربية السعودية عن عمل فني يعود عمره إلى نحو 40 عامًا، والذي كان مخبأ وراء بعض الأكشاك.

وشارك وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عدة صور للمجسم الفني المكتشف ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية معلّقًا: "بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي والذي يعود إلى (عام) 1981".

بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي والذي يعود إلى 1981. https://t.co/6xpVPQAMIF

وأشاد وزير الثقافة السعودي من جانبه بالمهندسين الذين حافظوا على العمل الفني قائمًا في مكانه خلال أعمال تطوير جدة التاريخية.

الشكر للمهندسين الذين حافظوا على العمل الفني https://t.co/wg75ZKGxpV

ومن جانبها، شرحت الدكتورة مها رضوي، ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالحليم رضوي صاحب العمل فني، موضوع المجسم خلال مقابلة على قناة "روتانا خليجية"، قائلة: "المجسم منحوت على قطعة صخر مأخوذة من جدة".

وتابعت أن الصخرة تشبه شكل جدة على الخريطة، موضحة أن والدها قام بتجسيد كل ما يهم جدة على هذا المجسم.

وأشارت إلى أن المجسم كان في الأساس مجسم استثماري يصور جدة كعروس البحر الأحمر، مضيفًة أن والدها استخدم الزخارف الكتابية مثل عبارة "جدة عروس البحر"، وآية قرآنية "الله بديع السماوات والأرض".

ومن بعيد يمكن رؤية زخارف للبيوت القديمة لجدة وشبابيك الروشان والأبواب القديمة، إلى جانب أهم عمل قديمًا أي الصيد، لذا تظهر نقوش للأسماك، وقوارب الصيد، والصيادين، وموج البحر، بحسب ما ذكرته رضوي.

تطوير جدة التاريخية

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال.