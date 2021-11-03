اكتشف واحدة من أهم الوجهات في أفريقيا لمصوري الحياة البرية..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند البحيرة الشاطئية في محافظة كوازولو ناتال، شرق جنوب أفريقيا، يغطي ستار الليل المظلم محمية الألعاب الخاصة "Zimanga".

ويأتي مصدر الضوء الوحيد من القمر الجديد، والذي يسير ببطء عبر سماء الشتاء الصافية، والتي ترسم الخلفية المثالية لما يكمن في الانتظار.

يعتقد سنكال أن الاختباء في الطبيعة للحصول على اللقطة المثالية لا يجب أن يكون مزريًا. وتم تجهيز مخابئ المحمية الليلية بمكيفات هواء وتدفئة وأسرة ومرافق مطبخ وحمام، وترحب وسائل الراحة بالمصورين الذين ينتظرون لنحو 18 ساعة للحظة المناسبة Credit: Zimanga Private Game Reserve

ويمتزج مع صوت الموسيقى التصويرية للطبيعة، صفير إنذار، والذي يُطلق اندفاعًا هادئًا لدى المصورين لأخذ أماكنهم، استعدادًا لحدوث أي شيء في أي لحظة.

ويقول تشارلز سنكال، مصور الحياة البرية ومدير "Zimanga Destinations"، الذي يدير محمية الألعاب الخاصة إن "الصورة الرائعة ليست سوى لجزء من الثانية من الزمن، دون الحصول على لقطة ثانية".

قد يبدو الانتظار وكأنه لعبة شطرنج بين الإنسان والوحش - بما في ذلك الأوقات أثناء "الانتظار" عندما تصبح مخلوقات الطبيعة الأم فضولية ومرحة. Credit: Zimanga Private Game Reserve

وينبع حب سنكال لكل من الحياة البرية والتصوير الفوتوغرافي من طفولته، عندما اشترى والده كاميرا جديدة من علامة "Minolta" اليابانية.

ويقول سنكال: "لقد أحضر والدي هذه الكاميرا الجميلة إلى المنزل، وفتح الصندوق، واستوليت عليها على الفور".

يقول المصور: "من المسلم به أنك ستصادف بين الحين والآخر مشهدًا رائعًا، وستخرج الكاميرا وستلتقط عدة صور رائعة Credit: Zimanga Private Game Reserve

وفي هذه الأيام، يجمع سنكال شغفه من خلال عمله في "Zimanga"، وهي محمية للسياحة البيئية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتركز أيضًا على إنشاء تجارب تصوير ساحرة للحياة البرية.

ويوضح لـ CNN: "لطالما كانت الفكرة وراء Zimanga حلماً لابتكار شيء يلبي احتياجات التصوير الفوتوغرافي".

أصبح شغف سنكال بتصوير الحياة البرية شأنًا عائليًا، فقد التقطت ابنته هذه اللقطة لأسد يشرب من حفرة مائية. Credit: Zimanga Private Game Reserve

وتُعتبر المحمية، وهي موطن لأكثر من 80 نوعًا من الثدييات و 400 نوع من الطيور، واحدة من أهم الوجهات في القارة الأفريقية لمصوري الحياة البرية.

في عام 1998 ، انتقلت عائلة سنكال إلى الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا واشترت مزرعة قصب السكر التي أصبحت محمية Zimanga. Credit: Zimanga Private Game Reserve

ومن خلال تسعة مخابئ تصوير مصممة بشكل استراتيجي موضوعة حول المحمية، يمكن لكل من المصورين الهواة والمحترفين التقاط الصورة المثالية لجميع الحيوانات بدءًا من الحيوانات البرية الكبيرة كالفيلة والنمور، وحتى الطيور الصغيرة.