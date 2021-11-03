"غرب السعودية وليست جزر البهاما".. رائد فضاء ينشر صورة ويعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رائد الفضاء الأمريكي، شين كيمبرو، صورة لجزر قد تبدو للوهلة الأولى أنها جزء من جزر البهاما لافتا إلى أنها ليست كذلك بل تقع غرب السعودية.

You might think these stunning islands are in the Bahamas, but I found them off the west coast of Saudi Arabia in the Red Sea. https://t.co/jn0kG963n6

جاء ذلك في تغريدة لكمبرو وهو عقيد سابق بالجيش الأمريكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".

Riyadh, capital of Saudi Arabia sticks out at night with its bright lights. The darker area in the centre of the city is remarkable, but I don't know for sure what it is. #CitiesAtNight #MissionAlpha https://t.co/HzI2d9dz3B

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".

Holly #Mecca #SaudiArabia #メッカ #サウジアラビア https://t.co/v0DX9xwsrV

وكذلك سبق ونشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضوائها ساطعة في الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.