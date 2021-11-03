"غرب السعودية وليست جزر البهاما".. رائد فضاء ينشر صورة ويعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رائد الفضاء الأمريكي، شين كيمبرو، صورة لجزر قد تبدو للوهلة الأولى أنها جزء من جزر البهاما لافتا إلى أنها ليست كذلك بل تقع غرب السعودية.

جاء ذلك في تغريدة لكمبرو وهو عقيد سابق بالجيش الأمريكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".

وكذلك سبق ونشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضوائها ساطعة في الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.

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