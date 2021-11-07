"جنة الله في الأرض".. ماذا يختبئ أسفل "بقعة صحراوية" تحت الماء بمصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يسألها العديد من الأشخاص عن سبب زيارتها الدائمة إلى مصر، تجيب أميرة باهر على أسئلتهم من خلال مشاركة مقاطع فيديو مختلفة، عبر موقع "يوتيوب"، تعكس فيها تجاربها المميزة بالغوص في البلاد (شاهد الفيديو أعلاه).

وتُعد محمية رأس محمد واحدة من أجمل وأروع بقاع العالم، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، حيث يُطلق عليها البعض "جنة الله في الأرض" لما فيها من مناظر طبيعية خلابة، وتنوع ملحوظ بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن المحمية تحتوي على حفريات يعود عمرها إلى أكثر من 75 مليون عام، كما أنها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية المتميزة.

وهناك أكثر من رأي عن سبب تسمية محمية رأس محمد بهذا الاسم.

وبحسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، يقول البعض إنها سُميت كذلك لأنها تبدو على الخريطة كرأس مثلث قاعدته تتكون من سلاسل جبال جنوب سيناء.

ويقول البعض الآخر إنها تبدو بجزأيها المائي والبري كرأس رجل له لحية ضخمة، لذلك أُطلق عليها محمية رأس محمد.

وتحتوي محمية رأس محمد على العديد من الأماكن السياحية الرائعة والتي تتنوع في مناظرها الطبيعية الخلابة، من بينها حديقة ثعبان البحر.

وتتواجد هذه الحديقة تحت قاع البحر على مسافة قريبة من الشاطئ، وتتكون من هضبة رملية تعيش فيها أسماك ثعبان البحر.

ويصل طول بعض هذه الأسماك إلى حوالي 80 سنتيمترًا.

وتُعتبر حديقة ثعبان البحر منطقة متميزة للغوص، ومراقبة ثعابين البحر، مع الحذر عند الاقتراب منها تجنبًا لإخافتها.

وقالت باهر، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "لا يوجد مكان أعرفه يحتضن الكثير من ثعابين البحر.. حديقة ثعبان البحر تشبه بقعة صحراوية في الماء"، موضحة أنه بمجرد دخولها إلى الماء، وجدت العديد من الأسماك والشعاب المرجانية، التي توقف ظهورها على الفور، حتى وصلت أخيرًا إلى بقعة رمال كبيرة تختبئ أسفلها ثعابين البحر.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من محبي الغوص، الذين طلبوا منها طلباتهم مرافقتهم في رحلاتها القادمة إلى حديقة ثعبان البحر.

وقالت باهر: "يمنحك هذا المكان قليلًا من الجنة تحت الماء.. أود زيارته مجددًا.. وأوصي الجميع بزيارته".