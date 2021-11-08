أشكال فريدة نحتتها الصخور.. ألق نظرة داخل هذا الوادي بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد زيارة موقع ستذهلك تضاريسه في إيران؟ قد يكون وادي جاهكوه هو الخيار الأمثل بالنسبة لك، حيث يقع على بعد 95 كيلومترًا من مدينة قشم.

ووثق المصور الإيراني، آرمين دهنافي، بعض المشاهد لوادي جاهكوه خلال زيارته منذ حوالي 6 أشهر (شاهد الفيديو أعلاه).

ماذا تعرف عنه؟

وبحسب موقع "Visit Iran"، يقدم وادي جاهکوه مشهدًا للصخور المتآكلة بعمق 100 متر.

ويتألف الوادي من أربعة ممرات مائية في أربعة جوانب، حيث تتسع في البداية ویقل عرضها تدريجيًا، في الوقت الذي تقل فيه المسافة بين الجدران إلى حوالي النصف متر.

ويتسرب القليل من الضوء إلى داخل الوادي بسبب جدرانه العالية.

ويُذكر أن صخور هذه المنطقة رسوبية، وتُعرف بالحجر الجيري، حيث تُعتبر ذات صلة بسلسلة جبال زاغروس.

وتكونّ وادي جاهكوه عن طريق تآكل الصخور بسبب المياه، حيث تسبب ذوبانها بظهور خطوط متوازية في جدران الوادي.

وتُوجد مجموعة متنوعة من الثقوب أيضَا في جدران الوادي، بالإضافة إلى التيارات المائية الصخرية في قاع المضیق.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الجمهوية الإسلامية للأنباء (ارنا)، يعود سبب تسمية هذا الوادي بجاهكوه (الجبل ذات الآبار) إلى وجود عدة آبار ضحلة وقنوات لنقل المياه، حُفرت على يد أهالي قرية جاهكو، حيث منحت هذا المضيق جمالاً وجاذبية أكثر.

وقال دهنافي لموقع CNN بالعربية: "هناك العديد من الأشكال الفريدة من نوعها، والتي يمكن مشاهدتها في وادي جاهكوه، مثل أشكال الحيوانات".