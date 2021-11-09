الولايات المتحدة تفتح أبوابها للمسافرين الملقحين.. إليكم ما يمكن توقعه

يمتد بين ولايات أمريكا.. تعرّف إلى مسار الأبلاش الشاق والأشخاص الذين "يغزونه"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فتحت الولايات المتحدة أبوابها على المصراعين للمسافرين الدوليين الملقحين بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ترحب بالعديد من الزوار الذين تم إبعادهم عن البلاد لمدة 20 شهرًا.

وتسافر آنا زوينج، 28 عامًا، من ألمانيا إلى مدينة شيكاغو الأمريكية يوم الاثنين لرؤية حبيبها لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وقامت زوينج بتسجيل الوصول في رحلة شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية في مدينة فرانكفورت يوم الأحد للتأكد من طلب النظام الإلكتروني لتصاريح السفر، وجميع الوثائق الجديدة المعنية بـ"كوفيد-19" التي جمعتها وفحصتها عدة مرات بالترتيب.

تعد كاليفورنيا (مع صور سانتا مونيكا هنا) ونيويورك وفلوريدا وجهات رائدة للمسافرين الدوليين . Credit: Daniel Slim/AFP via Getty Images

ومع دخول المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ لوصول الرحلات الجوية والبرية والعبارات، لا بد أن يكون هناك بعض الازدحام حيث يتم تطبيق تلك القواعد.

وقال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط "دلتا" الجوية، في مؤتمر صناعة السفر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول: "سيكون الوضع مزعجًا بعض الشيء في البداية، يمكنني أن أؤكد لكم"، مضيفًا: "ستكون هناك طوابير انتظار، لسوء الحظ".

ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، مورغان دورانت، فإن العديد من رحلات "دلتا" المقرر وصولها يوم الإثنين ممتلئة بنسبة 100% بحمولة عالية خلال الأسابيع التالية، موضحًا أن شركة "دلتا" شهدت زيادة بنسبة 450% في الحجوزات الدولية خلال الأسابيع الستة منذ الإعلان عن إعادة فتح الولايات المتحدة.

وسترتفع أعداد الرحلات الجوية الوافدة الدولية بنسبة 11% يوم الاثنين مقارنة بيوم مشابه في شهر أكتوبر في مطاري نيوآرك ليبرتي وجون إف كينيدي الدوليين، حيث من المقرر أن تصل 253 رحلة.

وتتوقع هيئة الموانئ زيادة تدريجية في تلك المطارات خلال الشهرين المقبلين، مع وصول حركة المرور الدولية إلى حوالي 75% مقارنة بمستويات نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ وكانون الأول 2019، بناءً على الجداول الدولية الحالية التي من المحتمل أن تتغير.

ويبدو أن هناك انتعاشًا تدريجيًا في بطاقات السفر الجوي الدولي، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة تحليلات الطيران "OAG"، إذ من المتوقع أن يكون عدد المقاعد المحجوزة التي تصل إلى الولايات المتحدة من أوروبا في ديسمبر/كانون الأول حوالي 67% مقارنة بمستوى ديسمبر/كانون الأول 2019.

إليكم ما يمكن أن يتوقعه المسافرون إلى الولايات المتحدة:

عندما تصل إلى هناك

تعد ميامي من بين أفضل ثلاث وجهات للمسافرين الدوليين على موقع Hopper للسفر Credit: Joe Raedle/Getty Images

لا يزال هناك تفويضات بوضع الكمامات في هاواي، وإلينوي، ونيو مكسيكو، ونيفادا، وأوريجون، وواشنطن. وتطلب واشنطن العاصمة وبورتوريكو أيضًا وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وفي بعض المدن، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو، هناك متطلبات للسماح بدخول الملقحين فقط للأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المطاعم.

وستتماشى هاواي، التي كانت لديها بعض متطلبات الدخول الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، مع القواعد الفيدرالية الجديدة للسفر الجوي الدولي. وعلى الرغم من تخفيف قيود السعة في الولاية، لا تزال هناك بعض القيود.

وقد تشهد نيويورك، وميامي، ولوس أنجلوس بعضًا من أهم تدفقات الزوار الدوليين، إذ تعد بين أفضل الوجهات للمسافرين الأجانب خلال موسم العطلات، بحسب تطبيق "Hopper" للسفر.

وتتوافق هذه المواقع مع طلب العملاء في "Trailfinders" في المملكة المتحدة، حيث عادت الولايات المتحدة إلى كونها الوجهة الأولى لشركة السفر.

وتتصدر الرحلات إلى نيويورك، وكاليفورنيا، وفلوريدا، الحجوزات، وفقًا لنيكي ديفيز، مديرة العلاقات العامة في "Trailfinders".

قبل السفر

زوار مرصد سوميت وان فاندربيلت الجديد في نيويورك يركبون مصعدًا زجاجيًا بتاريخ 21 أكتوبر. Credit: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images

يعد التطعيم هو المطلب الرئيسي لغالبية المسافرين الدوليين الذين يأملون في دخول الولايات المتحدة.

ويُعفى الأطفال دون سن 18 عامًا من شرط التطعيم.

ويجب على المسافرين استيفاء معايير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على "التطعيم الكامل"، وتُعد الوثائق الورقية والرقمية مقبولة، كما أن شركات الطيران هي المسؤولة عن جمع هذه المعلومات والتحقق منها من المسافرين جواً.

السفر الجوي

سيرحب مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك بالمزيد من الرحلات الجوية الدولية يوم الاثنين. Credit: Spencer Platt/Getty Images

ويحتاج المسافرون جواً أيضًا إلى إجراء فحص "كوفيد-19" سلبي، وهذا الفحص مطلوب لجميع المسافرين جواً الذين تلقوا التطعيم بالكامل من سن عامين وما فوق، بغض النظر عن الجنسية.

ويتعين على الركاب إجراء فحص سلبي لـ"كوفيد-19" في غضون ثلاثة أيام من مغادرة رحلتهم إلى الولايات المتحدة.

ويجب على الأمريكيين غير الملقحين وعدد محدود جدًا من المسافرين الدوليين غير الملقحين المعفيين من متطلبات التطعيم إجراء الفحص في غضون يوم واحد من مغادرتهم إلى الولايات المتحدة.

ستقوم شركة خطوط دلتا بتشغيل 139 رحلة جوية من وجهات دولية إلى الولايات المتحدة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني Credit: Mario Tama/Getty Images

وتمتلك العديد من شركات الطيران تطبيقات على مواقعها الإلكترونية حيث يمكن معالجة معلومات التطعيم والاختبار رقميًا.

ويمكن لغالبية عملاء شركة خطوط "دلتا" الجوية على المسارات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة تحميل إثبات حالة التطعيم والتحقق منها مباشرةً باستخدام أداة "Delta FlyReady".

ويُعد إحضار النسخ الورقية فكرة جيدة أيضًا.

وقالت كاثلين بانغس، المتحدثة باسم موقع تتبع الرحلات "FlightAware": "أود التأكد من أن لدي نسخًا ورقية ... من جواز سفري، وبطاقة التطعيم، وبطاقة الائتمان الرئيسية الخاصة بي، وأن تبقى منفصلة عن محفظتي / حقيبة يدي، والتأكد من وجود نسخًا رقمية من الوثائق ذاتها على هاتفي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني في حالة ضياع الهاتف أو حقيبة اليد وما إلى ذلك".