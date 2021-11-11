مدون فلبيني يزور جميع أجنحة الدول بإكسبو 2020 دبي في شهر..كيف فعل ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كانت قد تسنت لك الفرصة لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي انطلق بداية الشهر الماضي، فمن المؤكد أنك قد ضللت طريقك عدة مرات على الأقل خلال استكشاف الموقع الهائل، الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع.

منظر عام لمعرض إكسبو 2020 دبي من على متن "حديقة الثريا" Credit: @iamdocgelo

ومن خلال أجنحة الدول المشاركة، وعددها 192، والمتفرقة عبر المناطق الرئيسية الثلاث للمعرض، يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة لخوض تجارب ثقافية مختلفة من حول العالم تحت سقف واحد.

واستطاع مدون رحلات السفر وصانع المحتوى الفلبيني، أنجيلو سانتوس، أن يزور جميع أجنحة الدول الموجودة على أرض إكسبو 2020 دبي، بعد شهر من انطلاق الحدث العالمي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولكن كيف فعل ذلك؟

ويكشف صانع المحتوى الفلبيني، في مقابلة مع CNN بالعربية، استراتيجيته الخاصة التي مكنته من إتمام هذه المهمة.

ويشير سانتوس، الذي جمع أختام جميع الدول المشاركة في المعرض على جواز سفر إكسبو 2020 الخاص به، إلى أنه يمكن زيارة من 5 إلى 20 جناحًا خلال اليوم الواحد، من خلال اتباع استراتيجية محدّدة.

وتتمثل استراتيجية سانتوس، حسبما ذكره، في البدء بزيارة الأجنحة الصغيرة أولاً، ثم الأجنحة الأكبر حجمًا، وكذلك استخدام قائمة الانتظار الذكية المتوفرة عبر تطبيق إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى استخدام خريطة المعرض المجانية والمرمزة بالألوان لتحديد مواقع أجنحة الدول المختلفة والمنتشرة بين المناطق المتفرقة في المعرض.

جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الفرص، المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق Credit: @iamdocgelo

ويلفت سانتوس، الذي يعرض عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام" تجاربه التي خاضها خلال رحلاته حول العالم وزيارته لـ57 دولة في 5 قارات، إلى أهمية التخطيط المسبق قائلًا: "مثل أي مسعى، يساعد التخطيط المسبق بشكل كبير على تحقيق الهدف"، مضيفًا: "لقد استغرقت شهرًا واحدًا لزيارة جميع أجنحة الدول لأنني أزور المعرض فقط خلال أيام عطلتي من العمل".

جناح السعودية في منطقة الفرص الذي يعد ثاني أكبر جناح في معرض إكسبو 2020 دبي Credit: @iamdocgelo

أما عن أبرز أجنحة الدول بحسب تجربته، يقول سانتوس: "شعرت بأنني دخلت بين صفحات لامعة من مجلات السفر عندما وطأت قدماي داخل جناحي باكستان والمملكة العربية السعودية، إنهما الأفضل بالنسبة لي من حيث المحتوى، والمضمون، والثقافة، والأشخاص، والسياحة، وخطط الاستدامة حتى عام 2030، وكذلك من حيث العرض المرئي الإبداعي المذهل".

وتشمل قائمة أجنحة الدول المفضلة لدى سانتوس كل من تايلاند، ولوكسمبورغ، واليابان، وإندونيسيا، ومصر، والهند، وألمانيا، والمغرب.

جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي Credit: @iamdocgelo

أما بالنسبة للأجنحة من خارج الدول، يشيد سانتوس بجناح الرؤية، الذي يعرض حياة وطموحات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى جناح التنقل "ألف"، الذي يضم بعض الثماثيل الضخمة لعمالقة التنقل عبر التاريخ والتي يبغ طولها 9 أمتار.

المدون الفلبيني أنجيلو سانتوس خلال زيارته لجناح التنقل "ألف" في إكسبو 2020 دبي Credit: @iamdocgelo

ويصف المدون الفلبيني أن زيارة جميع أجنحة البلدان المشاركة في معرض إكسبو 2020، والتعرف على عاداتها وثقافاتها، وتاريخها، وتراثها، وطعامها، تبدو أشبه بالسفر حول العالم دون مغادرة دبي، بحسب تعبيره، قائلًا: "كانت كل زيارة لي للمعرض جذابة ومثيرة للاهتمام".

جناح المملكة المتحدة Credit: @iamdocgelo

ويؤكد سانتوس أن زيارة جميع الأجنحة وجمع الأختام على جواز سفر إكسبو 2020 لا يجب أن يتم التفكير فيه على أنه سباق، إذ أن المهم هو تعلم شيء جديد من خلال كل زيارة وتطبيقه على أنفسنا. وبهذه الطريقة، سيكون موضوع إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول، وخلق المستقبل" منطقيًا أكثر، حسبما ذكره.

جناح روسيا في إكسبو 2020 دبي، هو عبارة عن قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عملاقة متعددة الألوان Credit: @iamdocgelo

أما عن كيفية تخطيطه لقضاء الأشهر الخمس المتبقية لمعرض إكسبو 2020 دبي، فيرغب سانتوس في مشاهدة المزيد من العروض المختلفة، وإعادة زيارة بعض الأجنحة المفضلة لديه، كما يفكر بمرافقة بعض أصدقائه القادمين من الخارج لحضور المعرض على وجه التحديد.

جناح دولة الكويت في منطقة الاستدامة Credit: @iamdocgelo

ويرغب سانتوس في صناعة المزيد من المحتوى وتوثيق تجاربه الخاصة خلال زيارته لإكسبو 2020 دبي ومشاركتها مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يقول: "آمل من خلال مشاركة ما يحدث في المعرض على الرغم من الجائحة، أن أشجع الناس هنا وفي الخارج على ألا يفقدوا الأمل أبدًا وأن يتحلوا بالتفكير الإيجابي دومًا".

إحدى الروبوتات المنتشرة حول موقع إكسبو 2020 دبي Credit: @iamdocgelo

وينصح سانتوس كل من لديه القدرة على زيارة إكسبو 2020 دبي ألا يفوت فرصة القيام بذلك وأن يستمتع ويتعلم من كل التجارب التي يقدمها المعرض، لافتًا إلى أن معارض إكسبو توفر فرصة كبيرة للتذكير بأننا جميعًا لدينا القوة لخلق حاضرنا والحلم بمستقبل أفضل.