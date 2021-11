دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هل شعرت يومًا بأنك تقف على قمة العالم؟" أرفق الممثل الشهير، ويل سميث، هذه الكلمات بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وهو يجلس على قمة برج خليفة في دبي.

وفي بداية مقطع الفيديو، نشاهد الممثل العالمي منهكًا أثناء صعوده على درجات برج خليفة، حتى وصوله أخيرًا إلى القمة. وتعكس المشاهد أخيرًا بعض اللقطات لويل سميث وهو يجلس على ارتفاع 828 متراً.

وكتب ويل سميث عن تجربته، قائلًا: "تسلقت 160 درجة.. ركبتي تقتلاني لكنني سأفعل أي شيء من أجل التقاط صورة جيدة.. شكرًا fitbit@ لتتبع خطواتي ودقات قلبي المتسارعة لأعلى مبنى في العالم.. ما مدى إعجباكم بـbestshapeofmylife# حتى الآن".

وأرفق ويل سميث مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابها بهاشتاغ بـbestshapeofmylife#.

وفي سلسلة Best Shape of My Life، أي "أفضل شكل في حياتي"، يركز الممثل العالمي على إعادة بناء جسمه في أفضل شكل في حياته، نتيجة فترة الوباء والحجر الصحي.

ولا يعد هذا العرض هو الأول من نوعه لويل سميث، حيث سبق أن نجح في برنامجه Will Smith: The Jump، محققًا حوالي 18 مليون مشاهدة في أول يومين.