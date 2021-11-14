مصور يرصد موقعًا مفضلًا لزوار بيت الله الحرام في السعودية.. أين يقع؟

ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسافر محمد ابراهيم، وهو مصور هندي مقيم في المملكة العربية السعودية منذ حوالي 22 عامًا، بشكل متكرّر إلى مواقع سياحية مختلفة في البلاد، حتى يرصدها بزوايا متنوعة مختلفة عن زياراته السابقة.

وكانت جبال الهدا في السعودية من بين المواقع التي لفتت انتباه ابراهيم فوتوغرافيًا.

Credit: Mohammed Ibrahim

وفي عام 2003، كان ابراهيم يسافر بين جدة والرياض، عندما سلك المسار المؤدي إلى الهدا عن طريق الخطأ، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتفاجأ ابراهيم حينها بمشاهدة طبقات جبال الهدا، إضافة إلى الجمال المحيط بالمنطقة. وبذلك، قرّر زيارتها مرارًا وتكرارًا لرصدها بعدسة كاميرته.

ووصف ابراهيم الجبل بأنه ساحر للغاية، بألوانه الجميلة، وطبقاته المختلفة، وتعرجاته الكثيرة، وأضواء سياراته.

Credit: Mohammed Ibrahim

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تطل جبال الهدا الشهيرة على مدينة مكة المكرمة بارتفاع يُقدر بأكثر من 2,800 متر فوق سطح البحر، وتُعد من أهم المواقع التي يفضل زوار بيت الله الحرام المرور بها للاستمتاع بجميع تفاصيلها.

وتتربع الهدا على مسافة 210 كيلومترات مربعة، ويحدها من الشرق مدينة الطائف وضاحية الحوية، ومن الغرب منحدر جبال السروات والكر، ومن الشمال مركز السيل الكبير، ومن الجنوب مركز الشفا السياحي.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويتسم مناخ الهدا باعتداله صيفاً وبرودته شتاءً، وتكثر فيها الأمطار بحلول فصلي الربيع والشتاء، أي خلال موسم المشمش بحسب ما يتداوله المزارعون.

Credit: Mohammed Ibrahim

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الضباب يغطي قمم جبالها في مشهد ساحر خلال موسم الشتاء، وقليلاً منه في باقي الفصول، ما أدى بدوره إلى جذب الاهتمام نحو تنمية سياحية مستدامة على مر فصول السنة، ولعب دور المحفز الرئيسي للمستثمرين.

ويُعد مشروع "تلفريك الهدا" الذي تتربع محطته العلوية أعلى الجبل، وتقع السفلية في قرية الكر السياحية، من أهم المشاريع الترفيهية التي تبرز أهم المعالم السياحية.

Credit: Mohammed Ibrahim

ولم تخل تجربة ابراهيم من التحديات خلال تصويره جبال الهدا، أبرزها قوة الرياح التي يمكن أن تهب على الكاميرا والحامل ثلاثي القوائم.

وفي إحدى المرات، سقطت الطائرة بدون طيار الخاصة بابراهيم على الجبل ذاته، بعد أن نفدت بطاريتها.

وبذلك، حاول المتسلقون المحليون تقديم المساعدة لابراهيم، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

Credit: Mohammed Ibrahim

واليوم، يستطيع أي شخص زيارة جبال الهدا، وخاصة محبي الطبيعة.

وأوضح المصور الفوتوغرافي أن هناك متجر محلي على قمة الجبل لبيع أصناف الفاكهة التي تزرع في منطقتي الشفا والطائف.

Credit: Mohammed Ibrahim

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، يعتقد غالبية الأشخاص أن بلدان الشرق الأوسط صحراوية، ما جعلهم يستغربون من وجود هذا الجمال الطبيعي في السعودية.

وفي ذلك السياق، أوضح ابراهيم: "الشرق الأوسط ليس مجرد صحراء، بل هناك الكثير من الألوان والجواهر المخفية التي يحتضنها".