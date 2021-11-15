شاهد..فيديو لشاب يجوب شوارع دبي على متن "بساط سحري" يغزو مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مقطع فيديو مثير للدهشة، يجوب رجل شوارع دبي مرتديًا زيًا يحاكي شخصية ديزني الشهيرة علاء الدين على متن ما يُشبه "البساط السحري"، تاركًا سكان المدينة في حيرة من أمرهم، ما حقيقته؟

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح صانع المحتوى الأمريكي مارك داتون، المعروف باسم رايز "Rhyz"، أنه ذات يوم خطرت له هذه الفكرة، المتمثلة في ركوب "البساط السحري" فوق المياه مثل شخصية ديزني الخيالية علاء الدين باستخدام لوح تزلج كهربائي.

صانع المحتوى الأمريكي المعروف باسم رايز يحلق فوق مياه شاطئ Sorrow في دبي على متن بساطه السحري مرتدياً زي الأمير علي من فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" Credit: Rhyz/ @rhyzordie

واستلهم رايز الفكرة الأصلية من صانع المحتوى الأمريكي جيسي ويلينز، الذي جاب شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على متن "البساط السحري" باستخدام لوح تزلج كهربائي معزز.

ومن أجل إضفاء لمسة سحرية على الفكرة، تواصل "Rhyz" مع صديقته هبة، وهي مصممة أزياء في دبي، والتي قامت مع فريقها بتصميم وتصنيع زيًا يماثل زي الأمير علي من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين"، وفقًا لما ذكره.

أما عن "البساط السحري"، فهو عبارة عن لوح تزلج كهربائي يمكن تشغيله بواسطة جهاز تحكم عن بعد، تعلوه سجادة تشبه في شكلها "البساط السحري" من فيلم "علاء الدين".

وقرّر رايز، المقيم في دبي، أن الوقت الأمثل لعرض مقطع الفيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو في عيد الهالوين، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وخلال مقطع الفيديو، يجوب رايز منطقة سوق الذهب ويحلق فوق مياه شاطئ Sorrow في دبي على متن بساطه السحري.

ويُوضح رايز سبب اختياره لسوق الذهب قائلًا إنه يعد أكبر سوق للذهب في العالم، كما أنه يستقطب السياح ويشكل علامة تجارية لدولة الإمارات.

وعن سبب اختياره للتحليق فوق مياه شاطئ "Sorrow" في دبي، فيشير إلى أنه كان الاختيار المثالي حيث لم يكن هناك العديد من الأمواج بالمقارنة مع أمواج شاطئ جميرا.

أما عن الجزء الأصعب والأكثر جنونًا، فكان النصف الثاني من مقطع الفيديو، أي تحليق "Rhyz" على متن "البساط السحري" فوق سطح المياه، باستخدام لوح التزلج الكهربائي المائي E-foil، بالإضافة إلى بعض المساعدة من تقنية الصور المنشأة بالحاسوب "CGI" ليخرج بالطريقة التي يظهرها مقطع الفيديو.

ويضيف رايز أن ركوب لوح تزلج كهربائي كان صعبًا بما فيه الكفاية، وزاد زي علاء الدين والبساط السحري من صعوبة الأمر.

وعن ردود أفعال المارة في دبي، يشرح رايز أن الناس لم تستطع تصديق ما تراه بالمعنى الحرفي، إذ توقف البعض لمشاهدته، بينما قام البعض الآخر بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو.

أما عن الصدى الذي حققه مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلم يختلف كثيرًا عن ردود أفعال المارة، وقد حصد الآلاف من المشاهدات والعديد من التعليقات مثل "مدهش"، و"رائع للغاية"، بالإضافة إلى التساؤل حول كيفية صنع "البساط السحري".

وأكدّ رايز: "إذا تمكنا من إحداث فرقًا بسيطًا في يوم شخص ما، فكل الوقت، والجهد، والمال المبذول لإنشاء مقاطع الفيديو هذه، يستحق كل هذا العناء بنسبة 100%".