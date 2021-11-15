لن تتخيل وجودها.. ما سر ظهور واختفاء هذه الجزيرة الغامضة في البحرين؟

دليلك في البحرين.. إليك ما يمكن فعله بوجهة صغيرة ولكن غنية بتجارب مميز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما قرّرت هاوية التصوير الفوتوغرافي، منى جمعان، زيارة جزيرة قطعة جرادة في البحرين، لم تكن تتوقع ما يمكن أن تراه، لكنها تعجبت حتمًا بجمال هذه الوجهة وسحر ألوانها.

Credit: Mona Jumaan

وتفاجأت هاوية التصوير البحرينية من لون مياهها الذي يتميز بـ4 درجات مختلفة من اللون الأزرق، إضافة إلى رمالها الناعمة التي يمكن أن تغوص داخلها بقدميها.

وقالت جمعان، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "لم أكن أتوقع وجود جزيرة مالديف صغيرة خاصة بنا في البحرين".

وتقع جزيرة جرادة، أو قطعة جرادة، بحسب التسمية المحلية، على بعد حوالي 30 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة المنامة. ويستغرق الوصول إلى هذه الوجهة حوالي 45 دقيقة بالقارب.

Credit: Mona Jumaan

ظاهرة فريدة

وأوضح المرشد السياحي البحريني، ماهر زيان، أن جرادة تتميز ببروزها كجزيرة عند حدوث ظاهرة الجزر في الخليج.

وفي فترة المد، تكاد تختفي الجزيرة تحت المياه باستثناء مساحة صغيرة من الرمال تصل إلى حوالي 50 مترًا مربعًا فقط من مساحتها.

وفي فترة الجزر، تكاد رمال الجزيرة تمتد بشكل طولي لحوالي نصف كيلومتر في البحر مع عرض يقارب 50 مترًا، حتى تبلغ مساحتها حوالي 4 هكتارات ونصف، أي 11 فدانًا.

وعند اختفاء الجزيرة يكون ارتفاع الماء على الرمال المغمورة بالمياه الصافية حوالي نصف متر، بحيث تستمتع العائلات والأطفال بالمياه النظيفة والمشي على الرمال الذهبية.

Credit: Mona Jumaan

ورغم أن جمعان التقطت صور الجزيرة بعدسة هاتفها خلال زيارتها الأولى، إلا أنها قررت العودة مجددًا ورصدها بعدسة كاميرا أكثر احترافية.

ولكن، لم تسر الأمور كما خُطط لها لأن الجو كان سيئًا للغاية.

وقالت جمعان: "قد لا تحصل على أفضل ضوء في جرادة، ولكن يجب أن تستفيد من أسوأ ضوء خلال النهار".

Credit: Mona Jumaan

ولا تزال جمعان ترغب في العودة مجددًا إلى قطعة جرادة، ورصد المزيد من الصور لهذا الشاطئ الرملي.

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين كان يعتقدون أن الصور قد التُقطت في المالديف.

ولم تكن جمعان بحاجة إلى إجراء أي تعديل في صورها، بسبب جمال لونها الحقيقي، ما دفع كثيرون إلى زيارة الجزيرة.

Credit: Mona Jumaan

وتُعد الجزيرة خالية من أي أبنية أو منشآت أو حتى مرافق، بحيث يستطيع زوارها الاستمتاع بلون المياه الصافية، والمشي والجلوس على الرمال الرائعة، والاستمتاع بوجبة خفيفة أو فنجان قهوة.

وبالطبع، هناك العديد من الرياضات المائية التي تستهوي الكثير من الأشخاص، مثل جيت سكي، والغوص، والسباحة.

وأوضح زيان، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر هذه الظاهرة الطبيعية مصدر غموض وشهرة للجزيرة الصغيرة.. وتُعد الرمال الذهبية والمياه الكريستالية بمثابة عامل جذب آخر لمحبي الطبيعة والبحر".