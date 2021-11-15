"أتيت من أجل الشاي"..اكتشف أسرار الشاي السيلاني بجناح سريلانكا في إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بزيارة معرض إكسبو 2020، لكنك لا تعلم من أين ستبدأ؟ قد يكون توماس بلايكمور، الذي يعمل كمدرس للصفوف الابتدائية في مدينة دبي الإماراتية، دليلك.

وبعد أن قام بزيارة إكسبو دبي 2020 بشكل متكرر، قرّر بلايكمور أن يقدم لمحة عن المعرض بمقاطع فيديوهات قصيرة وبسيطة ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار بلايكمور ما يزيد عن 100 جناح، وأحب جميع أنواع الأجنحة لأسباب مختلفة.

وفي الجناح الألماني، أُعجب بلايكمور بالرحلة التي يخوضها الزوار حتى يتعلموا عن عناصر الاستدامة المختلفة.

ويتميز الجناح أيضًا ببركة مليئة بالطابات، والتي يعتقد بلايكمور أنها رائعة وممتعة للزوار.

واستمتع المُدرّس، وهو من المملكة المتحدة، بزيارة جناح المجر أيضًا، حيث يتميز بجميع العناصر والميزات التفاعلية في جميع أنحائه.

وفي النهاية، يستطيع الزوار أن يتمتعوا بتجربة بانورامية غامرة، مع الاسترخاء أثناء مشاهدة العرض.

وكان جناح السعودية فريدًا من نوعه خلال الليل والنهار، إذ أوضح بلايكمور أن هناك خصائص مائية غامرة والكثير من المعلومات التي يمكن أن تتعرّف من خلالها على البلاد.

وينشر المُدرّس مقاطع فيديوهات مختلفة من إكسبو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونها منصة عالمية.

وبذلك، يستطيع تثقيف الأشخاص عن المعرض، خاصة أولئك الذين لا يملكون الوقت لزيارته.

وبدوره، يحرص بلايكمور على إيجاد الجواهر الخفية في المعرض، كالقهوة المجانية، مع تسليط الضوء على الأجنحة التي قد لا يفكر الزوار بزيارتها فور وصولهم.

وينصح بلايكمور بتحميل تطبيق إكسبو، الذي يعتبره مفيدًا جدًا للطوابير الرقمية، خاصة أن بعض الأجنحة تكون مزدحمة عادة، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وغيرها.

ويُبرز المُدرّس أهمية الاستفادة من الخرائط الموجودة على التطبيق، حتى يستطيع الزوار التنقل بين الأجنحة، والاستمتاع بأكبر قدر ممكن أثناء تواجدهم في المعرض.

ويقول بلايكمور، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أود أن أقول للناس أن تأخذ الأمور ببطء.. قمت بزيارة 100 جناح، ولكني تسرّعت في وقت ما.. تعلّموا من المعرض.. ولا تُفوّتوا أي جناح تعتقدون أنه لن يكون رائعًا".