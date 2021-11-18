تعرف إلى 6 رحلات قطار مذهلة للطعام والمشاهد الساحرة والثقافة في آسيا

لأول مرة.. قطار عالي السرعة يسير على ارتفاع 3 آلاف متر في التبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت جائحة كوفيد-19 بإلغاء اللقاءات العائلية، وحفلات الزفاف، وغيرها من الرحلات السياحية التي طال انتظارها. وفي حين اشتاق بعض الأشخاص للسفر بالطائرة، يُخطط آخرون لتعديل أسلوب سفرهم. كيف؟

بحسب استطلاع "أمريكان إكسبريس" حول اتجاهات السفر العالمية لعام 2021، الذي شمل 3 آلاف مسافر حول العالم، أعرب 68٪ منهم عن اهتمامهم برحلات أكثر استدامة؛ وأعرب 78٪ منهم عن تطلّعهم إلى تجارب سفر تخفّف من التوتر؛ فيما كشف 61٪ منهم عن رغبتهم بالقيام برحلات أبطأ وأطول مما كانت عليه في الماضي.

وقد تكون رحلات القطار التذكرة التي يبتغيها للأشخاص الذين يريدون زيارة آسيا، عام 2022، التي تتمتّع مساراتها بمناظر خلابة قد تكون إحدى أجمل المناظر الطبيعية في آسيا، وتوفر فرصة لطالبي الراحة ولقاء أحبائهم.

Belmond Eastern and Oriental Express، من بانكوك إلى سنغافورة

Credit: Belmond

ربما تكون قد سمعت عن خدمة قطار Orient Express، التي قدمت رحلات طويلة في معظمها، تميّزت بطابعها الرومانسي، وربطت بين باريس وإسطنبول، رغم اختلاف المسار بعدها، في الفترة الممتدة بين عامي 1883 و2009.

وبعد وقف خدمة السكك الحديدية عن العمل، اشترت مجموعة فنادق بلموند عربات القطار، وابتكرت مجموعتها الخاصة من رحلات القطار الرومانسية.

وعليه بوسع المسافرين في آسيا، الاستمتاع بسحر العالم القديم خلال رحلاتهم على متن Belmond's Eastern and Oriental Express، التي تستغرق أربعة أيام بين بانكوك وسنغافورة، مع التوقف عند نهر كواي، وهو معلم يرتبط بالحرب العالمية الثانية، ثم في كانشانابوري، وكوالالمبور.

أمّا القطار فهو أشبه بفندق متنقل يتمتع بمطبخ راق، ونوافذ بانورامية، وألواح من خشب الكرز أنيقة الصنع، فضلًا عن الأقمشة الحريرية الماليزية التطريز.

"النجوم السبع" (Seven Stars)، جزيرة كيوشو، اليابان

تتنافس العديد من شركات القطارات في اليابان على تقديم أفضل رحلة برية في اليابان. لكن، في حال هدف المسافر التمتّع بالمناظر الطبيعية والراحة، فلا أحد ينافس قطار "النجوم السبعة".

وبخلاف القطارات السريعة الشهيرة في اليابان، يسير "سفن ستارز" ببطء، كي يتمكّن الركاب من الاستمتاع بإطلالات رائعة على الجبل والمحيط بسلام خلال عبوره بالمحافظات السبع لجزيرة كيوشو الواقعة جنوب اليابسة اليابانية، المعروفة بروعة جمالها الطبيعي.

وسيتمكن السيّاح خلال هذه الرحلة الممتدّة على أربعة أيام من اختبار حمامات الينابيع الساخنة في بيبو، والنزول في أحد الفنادق اليابانية "ريوكان"، ذات النجوم الخمسة، بالإضافة إلى التعرف على الحرف المحلية في مدينة أويتا، وإلى الكثير من الاختبارات الأخرى.

"مسار سريلانكا الرئيسي" (Sri Lanka Main Line)، من كاندي إلى إيلا

الطريق التي تربط بين مملكة كاندي السابقة وقرية إيلّا الجبلية الواقعة جنوب سريلانكا، هي إحدى التجارب التي على المسافر اختبارها في هذه البلاد. فهي مثالية للمسافرين الذين لا يمانعون عيش قليل من الفوضى.

تتميز عربة الدرجة الأولى في القطار ذي اللون الأزرق الفاتح بنوافذها البانورامية، حيث يستطيع الركاب الاستمتاع بالمناظر الخضراء الشاسعة للتلال، والجسور الحجرية، والمنحدرات، والغابات، والعقارات الكبرى.

وستكون مقصورات الدرجتين الثانية والثالثة أكثر ازدحامًا، وحيث تتدلى أقدام المسافرين من أبواب مقصورات القطار كما بإمكانهم إخراج رؤوسهم من النوافذ حتى تلفحها نسائم الجبال.

ويتنقل البائعون بين الحشود طوال الرحلة، عارضين مجموعة من الأطعمة والمشروبات، مثل السمبوسة، والحلويات المخبوزة، والشاي.

وتستغرق الرحلة من سبع إلى تسع ساعات، وتتراوح أسعار التذاكر من 0.80 و 20 دولارًا، بحسب الدرجة المختارة.

"قصر على دواليب" (Palace on Wheels)، راجستان، الهند

Credit: Palace on Wheels/Royal Indian Trains

قليلة هي تجارب الرحلات على السكك الحديدية التي يمكن مقارنتها مع تلك التي يقدّمها قطار Palace on Wheels، الذي يعبر الولايات الأميرية السابقة، شمال الهند.

أطلق هذا القطار عام 1982، ويتميز بمقصورات كان يستخدمها الملوك في ولاية راجستان قبل الاستقلال، والتي تم تجديدها عام 2009.

وانطلاقًا من ثراء النبلاء في ذلك العصر، بوسع الضيوف تجربة أثاث العربات المزين بالحرير، والخشب اللامع، والأثاث المزخرف، وأدوات المائدة الفضية.

Credit: Palace on Wheels/Royal Indian Trains

ويتألف القطار من عربتين مخصّصتين لتناول الطعام، ومنتجع صحي ملكي، وحانة، إضافة إلى عروض ترفيهية في المساحات المشتركة.

وتبدأ الرحلة، التي تستغرق ثمانية أيام بين أيلول/سبتمبر ونيسان/أبريل من كل عام، من العاصمة دلهي، قبل التوجه شمال-غرب الهند، حيث تنتظر المسافر الحصون التاريخية، والقصور، ومواقع التراث العالمي لليونسكو، والمنتزهات الوطنية.

وتم تعليق حركة القطار منذ آذار/مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن من المقرّر أن يخضع لعملية تجديد كبيرة في أيار/مايو 2022، قبل الشروع برحلاتها المنتظمة بحلول أيلول/سبتمبر 2022.

"سكة حديد غابة أليشان" (Alishan Forest Railway)، وسط تايوان

Credit: courtesy Liao Yuan-chiao

هل ترغب في اختبار أجمل مسارات رحلات القطار التي تتقاطع فيها مشاهد الغابات والجبال والمحيط الخلّابة في تايوان؟ احجز مقعدًا لك إذاً على متن قطار "سكة حديد غابة أليشان".

قبل 100 عام، أنشئ هذا القطار الذي استخدم بداية لنقل الأخشاب، ولكنه استهلّ مساره السياحي عام 1933.

يمرّ الركاب خلال الرحلة التي تستمر ثلاث ساعات، في أكثر من 50 نفقًا وفوق 75 جسرًا، بالإضافة إلى معالم طبيعية متنوعة وخلابة، تضمّ أنهارًا، وشلالات، إلى غابات السرو الكثيفة وقمم الجبال الضبابية.

"العتيق" (The Vietage)، فيتنام

Credit: The Vietage

أطلقته فنادق أنانتارا عام 2020. لا يتّسع لأكثر من 12 راكبًا خلال رحلة تستغرق ست ساعات، يعبر خلالها السائح وسط فيتنام، بين دا نانغ وكوي نون.

لكن هذه الرحلات مصمّمة للميسورين الباحثين عن الراحة، إذ تصل كلفة الذهاب فقط 350$. وعلى متن القطار، ستجد طاولات رخامية، وشاشات من القش، وأكشاك خاصة تستحضر رومانسية رحلات القطارات القديمة.

وتشمل التذاكر أيضًا وجبة فرنسية مجانية من ثلاثة أطباق، مع نكهة فيتنامية، ونبيذ، وبيرة مجانية، إضافة إلى جلسات تدليك للرأس والكتفين.