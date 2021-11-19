رحلات ديزني البحرية تطلب تلقيح الركاب الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة Disney Cruise Line أنه يجب تطعيم جميع الركاب الذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات ضد كوفيد-19، بدءًا من يناير/ كانون الثاني.

وقالت في بيان: "بينما نبحر مرة أخرى، تمثل صحة وسلامة ضيوفنا وأعضاء فريق العمل أولوية قصوى. يظل تركيزنا على تشغيل سفننا بطريقة مسؤولة، والاستمرار في خلق السحر للجميع الزوار على متنها".

وقالت الشركة إن هذا القرار سيكون قيد التنفيذ في 13 يناير/ كانون الثاني 2022.

ويجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات إظهار دليل على اختبار سلبي بين 3 أيام و24 ساعة قبل المغادرة، ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا إكمال متطلبات الاختبار للصعود على متن السفن الشراعية قبل 13 يناير/ كانون الثاني.

ويتماشى هذا الإعلان مع سياسة الشركة التي تنص على أنه يجب تلقيح جميع الضيوف المؤهلين للتطعيم ضد كوفيد-Covid-19 قبل الصعود على متن الرحلة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بتوزيع جرعات من لقاح فايزر/بيونتيك على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا، التي حظيت بتأييد مركز السيطرة على الأمراض.

وقال البيان إن خط الرحلات البحرية يقبل التطعيم من شركات فايزر، ومودرنا، وجونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وسينوفاك، وكوفيشيلد، ونوفافاكس.

وتعمل صناعة الرحلات البحرية على التعافي من جائحة كوفيد-19، وخطت خطوات واسعة لتوفير السفر الآمن للركاب من خلال تفويضات اللقاحات وبروتوكولات الأمان الإضافية، ومع ذلك تم الإبلاغ عن بعض الحالات.

وقالت Disney Cruise Line نقلاً عن توجيهات مركز السيطرة على الأمراض والخبراء الطبيين: "نحن نستأنف الإبحار في نهج تدريجي مرحلي يؤكد على طبقات متعددة من تدابير الصحة والسلامة".

وتلقى حوالي 1.9 مليون طفل دون سن 12 عامًا جرعتهم الأولى من اللقاح، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.