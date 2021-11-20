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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة قرد ترتسم على وجهه تعابير مؤلمة، بالجائزة الإجمالية في حفل جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام.

وحسب بيان صادر عن جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية، الذي نُشر الأربعاء، التُقطت هذه الصورة من قبل المصور البريطاني الهاو، كين جنسن، عندما جلس ذكر القرد على أحد الأسلاك الداعمة للجسر. وتصدرت صورته 7000 مشاركة تقدمت لهذه المسابقة.

صورة التقطها كين جنسن في الصين Credit: Ken Jensen/Comedy Wildlife Photo Awards 2021

والتقط جنسن هذه الصورة على جسر فوق نهر شون في يونان، جنوب غرب الصين، في عام 2016.

وقال جنسن في بيان: "شعرت بذهول شديد عندما علمت بفوز صورتي، خاصة مع وجود عدد لا بأس به من الصور الرائعة".

وأضاف: "الدعاية التي تلقتها صورتي خلال الأشهر القليلة الماضية كانت مذهلة. إنه شعور رائع أن تعرف أن صورك تجعل الناس يبتسمون على مستوى العالم".

وستتبرع مسابقة هذا العام بنسبة 10٪ من إجمالي إيراداتها الصافية لمنظمة Save Wild Orangutans، التي تعمل على حماية إحدى أنواع قرد الشمبانزي البر في منتزه جونونج بالونج الوطني، بورنيو.

وفاز جون سبيرز عن فئة Affinity Photo People Choice Award عن صورته لحمامة تغطي وجهها بورقة شجر.

صورة جون سبيرز Credit: John Spiers/Comedy Wildlife Photo Awards 2021

وفاز آرثر تريفينو عن فئة جائزة حيوانات الأرض عندما رصد كلب مروج (من فصيلة السنجاب) صغيرًا يواجه نسرًا أصلعًا.

صورة آرثر تريفينو Credit: Art Trevino/Comedy Wildlife Photo Awards 2021

أما عن فئة جائزة الحيوانات المائية فازت صورة المصوّر تشي كي تيو التي تظهر كلبة ماء تحمل جروها بصعوبة.

صورة تشي كي تيو Credit: Chee Kee Teo/Comedy Wildlife Photo Awards 2021

وفاز فيكي جورن عن فئة جائزة "بورتفوليو" لتصويره أربع صور تظهر فيلًا صغيرًا يستمتع باللعب بالوحل في منتزه ماتوسادونا، في زيمبابواي.

صورة فيكي جورون Credit: Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photo Awards 2021

وفاز عن فئة الفيديو المصور راهول لخماني، الذي يظهر في مقطعه طائر رفراف أبيض الحلق وهو يضرب طائرًا آخر باحتضان مفرط.