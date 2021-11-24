تعرّف على أكبر 10 يخوت في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل الحجم مهمً؟ يبدو أنّ الإجابة "نعم" بالتأكيد عندما يتعلّق الأمر باليخوت الفاخرة، فلأكثر من قرن، حافظ يخت "المحروسة" على "لقب أكبر يخت في العالم". لكنّ هذه الحال تغيّرت مع بروز يخوت عملاقة في هذا القطاع.

وفي حين ازداد الطلب على اليخوت الكبيرة في العقود القليلة الماضية، إلا أنّ هذه السوق شهدت ازدهارًا في البيع منذ عام 2019، نظرًا للزيادة المستجدة في عدد الأثرياء، فضلاً عن تأثير الجائحة.

وأوضح مصمّم اليخوت أوليفر ستيرلنغ من شركة "Stirling & Co"، أنّ "السوق تخبرنا أن نبني أحواضًا أكبر لبناء يخوت أكبر، وأنّ مع زيادة الثروة الفرديّة، يزداد الطلب على اليخوت الكبيرة دائمًا"، مضيفًا "أنّ الجائحة أثبتت أيضًا أنّ السفن السياحية التجارية قد تكون مرغوبة أو لا، لقضاء الأعياد، والعطل، ووجهات للاستجمام".

العديد من أكبر اليخوت بنيت في شركة بناء السفن الألمانية لورسن التي تملك ثمانية أحواض بناء في شمال ألمانيا.

ويبلغ حجم أكبر يخت في العالم حاليًا 180 مترًا، ومن المقرر تسليم سفينة عملاقة يصل طولها إلى 183 متر عام 2024. لكن تمّ طرح العديد من التصورات ليخوت عملاقة على مرّ السنين، وبعضها ما زال في المراحل المبكرة جدًا من التطوير.

وفيما أكّد "ستيرلنغ" على أنه ستأتي مرحلة "لا يمكن لليخوت الفاخرة فيها أن تنمو أكثر من ذلك"، يعتقد أنها مجرد مسألة وقت قبل أن نرى يختًا فاخرًا يزيد طوله عن 200 متر يصبح حقيقة واقعة.

ويضيف: "سيرغب شخص ما في بناء أول يخت بطول 200 متر مع محرك، وأنا متأكد أنّ هذه الموجة ستستمر على هذا النحو".

ومن اليخوت الضخمة المملوكة للقطاع الخاص، إلى اليخوت المتاحة للإيجار، وحتى السفن التي لا تزال قيد الإنشاء، فيما يلي نلقي نظرة على 10 من أكبر اليخوت الفاخرة في العالم.

يخت عزّام

Credit: Jaume Sellart/EPA/Shutterstock

"عزام" هو الاسم الذي يطلق على اليخت الذي يحافظ على تسجيل الرقم القياسي لأكبر يخت فاخر مملوك من القطاع الخاص في العالم منذ عام 2013، لكن هذا اليخت الذي يبلغ طوله 180 مترًا كان من المفترض أن يكون أقصر بـ 35 مترًا.

بنته شركة "لورسن" بتوجيه من المهندس مبارك سعد الأحبابي، وبلغت كلفة بنائه نحو 600 مليون دولار.

ويستضيف يخت عزّام نحو 36 ضيفًا، وما لا يقل عن 80 من أفراد الطاقم، كما أنه مجهز بصالة ألعاب رياضية على متنه، بالإضافة إلى غرفة للتدريب على الغولف.

يخت إيكلبس

عندما أطلق يخت إيكلبس عام 2010، كان يعد أكبر يخت خاص في العالم. لكن اليخت الذي يبلغ طوله 162.5 متر خسر لقبه مع بروز يخت عزام.

ومع ذلك، لا يزال إيكلبس أحد أكبر اليخوت الفاخرة وأكثرها إثارة للإعجاب على الإطلاق.

وتعود ملكية اليخت إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ويعمل إيكلبس بأربعة محركات ديزل وتبلغ سرعته القصوى 25 عقدة.

ويمكن لليخت، المجهز بـ18 كابينة للضيوف، ومهبطي مروحيّات، استيعاب قرابة 36 ضيفًا و66 من أفراد الطاقم في آن واحد.

وتشمل ميزاته البارزة مسبحًا بطول 16 مترًا، يتحوّل إلى حلبة رقص.

يخت ديلبار

Credit: Klaus Jordan

قد لا يكون ديلبار أطول يخت في العالم، لكنه بالتأكيد الأكبر من حيث الحجم الداخلي، إذ تقدر حمولته الإجمالية بأقل من 16000 طن.

ويحمل اليخت اسم والدة المالك الراحلة، الملياردير الأوزبكي أليشر عثمانوف، وقد صمّمه المهندس البحري إسبين أوينو بينما تولت شركة لورسن عملية البناء عام 2016.

وتم تصنيع ديلبر بهيكل فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى حوالي 22.5 عقدة.

ويضم اليخت حوض سباحة بطول 25 مترًا الأكبر على الإطلاق على متن يختٍ فاخر.

يخت المحروسة

Credit: David Degner/Getty Images

تم إطلاق اليخت الرئاسي المصري الذي يبلغ طوله 145.72 متر عام 1865، بواسطة حوض بناء السفن Samuda Brothers.

ورغم أن اليخت فقد لقب أكبر يخت في العالم أمام نظيره الذي يحمل اسم الأمير عبد العزيز، البالغ طوله 147 مترًا في الثمانينيات وتراجع أكثر فأكثر في القائمة خلال الأعوام الماضية، إلا أن المحروسة لا يزال يعد مهمًا في عالم اليخوت نظرًا لتاريخه الغني.

وصمّمه المهندس البحري البريطاني أوليفر لانغ، الذي صمّم أيضًا يخت الملكة فيكتوريا البخاري الذي يحمل اسم فيكتوريا وألبرت الثاني، وبني "المحروسة" للخديوي إسماعيل، الحاكم العثماني لمصر.

وأصبح اليخت المكون من خمس طبقات أول سفينة تعبر قناة السويس عام 1869، ثم صار سفينة تدريب بحرية للحكومة المصرية.

ويعمل اليخت بثلاث توربينات بخارية من بارسونز، وهو أقدم يخت فاخر نشط في العالم، ويمكنه تحقيق سرعة قصوى تبلغ 16 عقدة.

يخت الثعلب الطائر

Credit: Klaus Jordan

يبلغ ارتفاع يخت الثعلب الطائر 136 مترًا ويصادف أنه أكبر يخت مستأجر في العالم.

في حين يمكنك استئجار اليخت الفاخر هذا لمدة أسبوع من دون انتظار دعوة شخصية من المالك لكن عليك أن تدفع ما لا يقل عن 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار).

ويتألف يخت الثعلب الطائر من ستة طبقات، وسيتمكن الضيوف من الاستفادة من أحدث مركز للغوص، بالإضافة إلى نادٍ صحي (Spa) تبلغ مساحته 400 متر مربع، والمجهز بساونا العلاج بالتبريد.

وشوهد الزوجان الشهيران بيونسيه وجاي زي على متن اليخت الفاخر، الذي تبلغ سرعته القصوى 20 عقدة وسرعة إبحاره 15 عقدة، في وقت سابق من هذا العام.

يخت Sailing Yacht A

Credit: Nobiskrug

يعد يخت Sailing Yacht A أحد اليخوت الفخمة التي صمّمها فيليب ستارك، ويقال إن بناءه كلف أكثر من 400 مليون دولار.

ويعمل اليخت الذي يبلغ طوله 143 متر بمحركين، ما يوفر سرعة قصوى تبلغ 21 عقدة.

ويتكون هذا اليخت ذات التصميم المستقبلي من ثماني طبقات، ويمكنه استيعاب نحو 14 ضيفًا و37 من أفراد الطاقم.

ويشاع أن اليخت مجهز بكابينة زجاجية للمراقبة، بالإضافة إلى مهبط للطائرات العمودية وغواصة.

يخت دبي

Credit: Ross Land/ DAGOC/Getty Images

كان يعد أكبر يخت في العالم من حيث الحجم عند بنائه بتفويض من الأمير جفري بلقيه، أمير بروناي، في الأساس.

ومع ذلك، فإن المشروع الطموح، الذي تبلغ حمولته الإجمالية 12488 طن، انتقلت ملكيته خلال بنائه إلى المالك الحالي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.

وتم بناء اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 162 متر، من تصميم أندرو وينش، بواسطة شركة Platinum Yachts في دبي بتكلفة تقديرية بلغت 400 مليون دولار.

يتألف من ثماني طبقات ويضم صالة سينما، إلى جانب غواصة، وحوض أسماك.

ويتم تشغيل اليخت بواسطة أربعة محركات ديزل من طراز MTU-20V يمكنها توفير سرعات قصوى لا تقل عن 25 عقدة.

يخت نور Nord

Credit: Tom Vanoossanen

تم بناء يخت "نور"، المعروف سابقًا باسم Project Opus، بواسطة شركة لورسن عام 2021، ويعد أحد أحدث وأكبر اليخوت الفاخرة.

ويبلغ طول اليخت 142 متر، ويتكون من هيكل فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم، وصممه استودو نوفولاري لينارد الإيطالي.

وتبلغ سرعة "نور" القصوى، المدعوم بأربعة محركات، حوالي 20 عقدة مع حمولة إجمالية تصل إلى 10،154 طنًا.

ويتكوّن اليخت من 6 طبقات ويمكن أن يستوعب قرابة 36 ضيفًا في 20 كابينة، ومزوّد بوسائل الراحة مثل نادي الشاطئ، بالإضافة إلى منتجع صحي ومهبطين للطائرات العمودية على متنه.

يخت REV

Credit: REV Ocean

يتم تطوير اليخت بواسطة REV Ocean، وهي منظمة غير ربحية أسسها الملياردير النرويجي كجيل إنجي روك، ويعد نوعًا مختلفًا تمامًا من اليخوت الفاخرة.

ومن المقرر تسليم سفينة الاستكشاف التي يبلغ طولها 183 متر، التي يتم بناؤها حاليًا داخل حوض بناء السفن النرويجي VARD عام 2024.

وصمم اليخت من قبل المهندس المعماري البحري إسبن أوينو، ومن المقرر تشغيله بواسطة دفع هجين فائق الهدوء وسرعة قصوى تبلغ 17 عقدة.

وبمجرد إطلاقه، سوف ينتزع من يخت عزام لقب أكبر يخت فاخر في العالم، من الناحية الفنية.

ومع ذلك، كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان يمكن تصنيف REV على أنه يخت فاخر نظرًا لأن الغرض الأساسي منه هو دراسة محيطات العالم، رغم أنه سيكون متاحًا للتأجير لأغراض ترفيهية وبعثات.

يخت Project Y910

Credit: Stirling & Co.

لا يزال يخت Project Y910 قيد الإنشاء، إلا أنه يمكن أن ينضم إلى قائمة أكبر اليخوت العملاقة في العالم خلال العامين المقبلين إذا وجد مشتر قريبًا.

تم بناؤه في الأصل من قبل حوض بناء السفن البولندي Stocznia Gdynia، وتم إطلاقه كسفينة ركاب بطول 90 مترًا باسم Vladimir Chivilikhin عام 1990، حيث كان بمثابة سفينة تجارية لنحو عقد من الزمان قبل تجديده وتوسيعه.

ومع ذلك، تم تعليق المشروع في وقت لاحق ولا يزال غير مكتمل.

وتم إدراج ايخت Project Y910 للبيع كمشروع تحويل في وقت سابق من هذا العام، بسعر 25 مليون يورو، ويتم الآن بيعه بالمزاد العلني عبر الإنترنت عبر مزادات الكونسيرج، بالشراكة مع Boathouse Auctions.