مصر تتأهب لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في الأقصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتأهب مصر لحدث افتتاح طريق الكباش التاريخي في مدينة الأقصر، مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

وتتمثّل أهمية مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، الذي يمتد على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نهر النيل، بدءًا من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، في أنّه شهد احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية (عيد الأوبت).

وبدأت ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشفات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.

ويتكون الطريق من مسار يحيطه 1200 تمثال نحتت في الحجر الرملي وتشكل هيكلًا واحدًا ويجسّد بعضها أبا الهول وكباش، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في مصر.

وبدأت عملية ترميم معبد الأقصر وطريق الكباش في عام 2005، وفقًا لموقع بوابة الأهرام.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

ومن المقرر أن تحاكي احتفالية افتتاح طريق الكباش طريقة احتفال المصريين القدماء بعيد الأوبت.

وبدأ تشييد طريق الكباش في عهد الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، ليستكمل خلال عهد الملك نختبو الأول، وهو أحد ملوك الأسرة الـ30.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وتهدف فعالية "الأقصر... طريق الكباش" إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحيّة والأثريّة المتنوّعة، وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.