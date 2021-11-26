دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا "اتحاد النقل الجوي الدولي" (IATA) إلى عدم فرض قيود على السفر عقب تعليق العديد من الدول رحلاتها الجويّة من جنوب أفريقيا، ومن دول أخرى تقع جنوبي القارة الأفريقية، وذلك بسبب انتشار المتحوّر الجديد من "كوفيد-19".

ورأى المدير العام لـ"IATA" ويلي والش في بيان، أنّ "الحكومات تستجيب لمخاطر متحوّر فيروس كورونا من خلال إعلانها حالة الطوارئ، الأمر الذي يتسبّب بهلع بين المسافرين. علينا الإفادة من تجربة السنتين الفائتتين بسرعة قدر الإمكان، للانتقال إلى مقاربة تستند إلى بيانات منسّقة تجد بدائل آمنة لإغلاق الحدود والحجر الصحي. فقيود السفر ليست حلًا طويل الأمد للسيطرة على متحوّرات كوفيد".

وقد تلقت أسهم الرحلات الجوية ضربة قاسية اليوم إثر فرض القيود الجديدة، حيث سُجل انخفاض حاد لدى خطوط الطيران الرئيسة. فقد تراجعت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) بنسبة 15%، ولوفتهانزا بنسبة 11%، والخطوط الفرنسية (Air France) بنسبة 9%.