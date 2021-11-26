مناظر طبيعية رائعة في الإمارات.. موقعها وكيف تصل إليها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أنها استهلّت مسيرتها المهنية في التصوير الفوتوغرافي في مجال الموضة والأزياء، إلا أنّ قلبها يتوق دومًا لرصد المناظر الطبيعية في المدينة.

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

وترى آنا شتراوس أنّ دبي وجهة مذهلة للعيش فيها، لكن تمّ تصويرها بسخاء من قبل العديد من المصوّرين الفوتوغرافيين، بخلاف الإمارات الأخرى.

لذلك، راحت المصوّرة الفوتوغرافية تبحث عن أماكن جميلة أخرى، منتظرة الضوء المثالي لبضع ساعات لالتقاط صورة لها بعدسة كاميرتها.

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

وفي منتصف شهر آذار/مارس، تلقت شتراوس مكالمة هاتفية من صديق اقترح عليها التوجّه إلى كلباء واستكشاف ما يمكن أن يقعا عليه في طريقهما.

لم يكن الطقس جيدًا في ذلك اليوم، لكنه كان مختلفًا، بحسب قول المصورة الفوتوغرافية، وكانت الأمطار قد بدأت بالهطول حقيقة.

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

في منتصف الطريق، قرّر الصديقان التوجّه إلى مكان يعرف باسم وادي شوكة، الذي يقع ضمن إمارة رأس الخيمة، ولا يمكن الوصول إليه بسهولة بواسطة سيارة سيدان كما يُعتقد.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، يمثل وادي شوكة وجهة برية ساحرة في الهواء الطلق لمحبي الطبيعة والرياضة. إذ تحيط به جبال الحجر، ويتميّز بالنتوءات الصخرية، والأراضي الزراعية، والحياة البرية.

وغالبًا ما يقصد الناس وادي شوكة لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، أو لمجرد الاستمتاع ببعض المناظر الخارجية في أماكن أكثر برودة من المدينة.

وعندما تتساقط الأمطار بغزارة، يمتلئ السد بالمياه، ما يُشكل انعكاسات جميلة للتصوير الفوتوغرافي.

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

ورغم أنّ الطقس كان عاصفًا وباردًا جدًا، إلا أنّ شتراوس ما زالت سعيدة بالصور التي التقطتها في ذلك اليوم.

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

ماذا يجب أن تصطحب معك عند زيارة الوادي، بحسب ما ذكرته وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات؟

  • الملابس والأحذية المناسبة

  • معدات التخييم والتنزه

  • جهاز GPS لرصد الموقع عند التنزه في الوادي

  • أخذ الطعام والشراب

رأس الخيمة
Credit: Anna Shtraus

وتنصح المصورة الفوتوغرافية بارتداء أحذية مناسبة لأنه يمكن العثور بسهولة على الثعابين والعقارب في المنطقة. ليس ذلك فحسب، لأنّ المكان بعيد نوعًا ما، لذلك يفضّل استخدام سيارة موثوقة يمكنها أن تأخذك إلى هناك وتعود بك منه.

ويبقى هدف شتراوس الأساسي من هذه الصور، إظهار جمال الإمارات العربية المتحدة للناس. فهناك العديد من المناظر المذهلة في الدولة، تتواجد في صحراء ليوا، وجزيرة الشويهات، ووديان الفجيرة ورأس الخيمة.

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