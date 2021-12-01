سعودي يصل إلى حافة قمة جبلية دون استخدام معدات التسلق.. كيف؟

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد مشاهدة صوره عبر موقع "إنستغرام"، سيرتفع لديك حتمًا هرمون الأدرينالين عندما تجد المغامر السعودي، هاني الزهراني، وهو يقف على حواف قمم مختلفة في البلاد.

ووقع الزهراني في حب المغامرات والطبيعة منذ نشأته في بلدة المندق، التي لطالما تميزت بجمالها الساحر والخلاب. ويميل بدوره إلى توثيق مغامراته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الزهراني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "التصوير الفوتوغرافي هو إحساس.. اذا لم تتمكن من الشعور بما تراه، فلن تتمكن من جعل الآخرين يشعرون بأي شيء عندما ينظرون إلى صورك".

جبال بيضان في السعودية Credit: Hani Alzahrani

وتتميز السعودية بسلاسل جبلية مهيبة، ذات حواف خيالية، والتي لا يزال يرغب الزهراني في زيارتها واستكشافها.

وتُعد قمة شفا بلخزمر من بين القمم المفضلة لدى المغامر السعودي في الباحة، لأنها تتمتع بإطلالة خاصة على مدار العام، وتتميز بغروب وشروق ساحر.

ويمكنك أيضًا مشاهدة ظاهرة تكوّن السحب من هذه القمة، وتصاعد الضباب، وأيضًا مشاهدة النجوم ليلًا.

قمة شفا بلخزمر في السعودية Credit: Hani Alzahrani

ومن بين القمم التي رصدها الزهراني بعدسة كاميرته، تلك التي تتواجد في جبال السروات.. إليك أبرزها:

جبل ابراهيم في السعودية Credit: Hani Alzahrani

جبل ابراهيم

وأوضح الزهراني أنه يُعرف باسم الجبل الأبيض لأن صخوره الجرانيتية بيضاء اللون. ويتميز الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2,600 متر، بطبيعته البكر وتنوع الأشجار، والنباتات العطرية، ووفرة المياه العذبة.

Credit: Hani Alzahrani

قمة جبال بيضان

وتقع ضمن سلسلة جبال السروات في مرتفعات بني حسن، ويصل ارتفاع قمتها، التي تعانق السحاب دومًا، إلى حوالي 2,400 متر.

جبل شدا في السعودية Credit: Hani Alzahrani

جبل شدا

وتقع قمة جبل شدا في منطقة الباحة، ويبلغ ارتفاعها 2,500 متر. وأوضح الزهراني أن الجبل يتميز بكهوفه وتجاويفه الصخرية ومغاراته التي نُقشت عليها رسومات وكتابات ثمود.

جبل الأنصب في السعودية Credit: Hani Alzahrani

جبل الأنصب

ويصل ارتفاع قمة الجبل إلى حوالي ألفين متر.

ويتواجد في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وتكسوه أشجار العرعر الكثيفة والمكونة من الغابات الطبيعية الخلابة.

جبل بثرة في السعودية Credit: Hani Alzahrani

وقال الزهراني: "لا يمكن أن تصف الكلمات شعوري وأنا أقف على حافة قمة.. ولكني أشعر بالحياة والطمأنينة والهدوء".

ولا تخل تجربة المغامر السعودي من التحديات، أبرزها أن الطقس يكون غير متوقعًا ومتقلبًا في بعض الأحيان، كما تكون طبيعة وتضاريس المكان ذاته صعبة وشاقة.

ويحرص الزهراني على تجهيز نفسه بشكل مسبق من ناحية معدات الاستخدام، ودراسة الموقع، واختيار التوقيت المناسب.

جبال دوس في السعودية Credit: Hani Alzahrani

ولا يُوجد أي وقت محدد ينصح به الزهراني لزيارة الجبال، حيث يعتمد ذلك على سبب الزيارة، سواء لنزهة أو التخييم أو الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس أو غروبها.

وكانت ردود الفعل إيجابية ما بين الإعجاب والسؤال عن موقع التقاط هذه الصور والتشجيع لزيارتها.

وأوضح الزهراني أنه ليس كمتسلقي الجبال الاحترافيين، الذين يستخدمون معدات خاصة، بل يعتبر نفسه متسلقًا حرًا لا يلجأ إلى استخدام الحبال أو الحزمة.

ويستطيع المغامر السعودي الوصول إلى غالبية القمم التي زارها عن طريق المشي والصعود بين الصخور في مسارات خاصة، لأن طبيعة المنطقة مرتفعة وبعضها سهل الوصول إليه بالسيارة، وإكمال بقية الطريق سيرًا على الأقدام.

ولا تزال هناك الكثير من القمم والجبال التي يود الزهراني زيارتها، مثل جبال الديسة، وجبل اللوز بتبوك، وجبال اجا وسلمى في حائل.