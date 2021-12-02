نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

من أفعى ضاحكة إلى طائر عابس.. اكتشف الصور المرشحة لجوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021

"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

تعرفوا إلى الحياة البرية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظهر حيوانات الميركات الفضولية، ودلفين الأمازون، وغيرها أيضًا بصور فوتوغرافية ضمن القائمة المختصرة لمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام بحسب اختيار الجمهور، حيث يستطيع الأشخاص التصويت لصورتهم المفضلة.

التقط المصور الكندي، جو آن ماك آرثر، هذه الصورة لكنغر رمادي وسط مزرعة الأوكالبتوس المحترقة بالقرب من مالاكوتا، جنوب أستراليا. Credit: Jo-Anne McArthur/Wildlife Photographer of the Year

وتُعرض الصور الـ25 حاليًا في معرض بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن حتى انتهاء التصويت في 2 فبراير/ شباط 2022، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المتحف.

التقط المصور ويم فان دن هيفي، وهو من جنوب أفريقيا، هذه الصورة لأنثى آكل النمل العملاق وهي تحمل صغيراً على ظهرها في بانتانال بالبرازيل. Credit: Wim van den Heever/Wildlife Photographer of the Year

وأشار المتحف إلى أنه سيتم عرض الصور في المعرض حتى 5 يونيو/ حزيران.

رصد المصور الصيني، مينجوي يوان، صورة لنمل يحيط بحشرة كاتيديد في حديقة شيشوانغباننا للغابات الاستوائية، في مقاطعة يونان الصينية. Credit: Minghui Yuan/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل الصور الأخرى المدرجة ضمن القائمة المختصرة أنثى إنسان الغاب وهي تعتني بطفلها، ودب يصطاد سمك السلمون، وقطيع من الفيلة تحمي صغارها.

صورة التقطها الفرنسي، ماكسيم ألياجا، لأنثى إنسان الغاب وهي تكافح لإبقاء طفلها في عشها في سومطرة بإندونيسيا. Credit: Maxime Aliaga/Wildlife Photographer of the Year

وأوضحت ناتالي كوبر، وهي باحثة في متحف التاريخ الطبيعي وعضو لجنة التحكيم، في بيان: "تقدم الجائزة ملاحظات مدهشة عن الطبيعة وعلاقتنا بها، ما يثير فضولنا ويعزز ارتباطنا بالطبيعة في العالم".

وقالت: "إنه تحد لا يصدق لاختيار واحدة فقط من هذه الصور، لذلك نحن نتطلع لاكتشاف أي من اللحظات البرية التي نالت إعجاب الجمهور".

رصد المصور الإكوادوري، لوكاس بوستامانتي، قطيعًا من الحمير الوحشية في منتزه إيتوشا الوطني، ناميبيا. Credit: Lucas Bustamante/Wildlife Photographer of the Year

وتم استلام أكثر من 50 ألف صورة مشاركة من 95 دولة لمسابقة هذا العام.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، توج المصور الفرنسي لوران باليستا بلقب مصور الحياة البرية لعام 2021.

التقط المصور الإسباني، خايمي روجو، هذه الصورة لعالم أحياء وهو يهدئ دلفين نهر الأمازون في كولومبيا. Credit: Jaime Rojo/Wildlife Photographer of the Year

وأظهرت صورته الفائزة أسماك الهامور المموهة وهي تخرج من سحابة من البيض والحيوانات المنوية في محمية المحيط الحيوي في فاكارافا، بولينيزيا الفرنسية.