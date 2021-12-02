دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظهر حيوانات الميركات الفضولية، ودلفين الأمازون، وغيرها أيضًا بصور فوتوغرافية ضمن القائمة المختصرة لمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام بحسب اختيار الجمهور، حيث يستطيع الأشخاص التصويت لصورتهم المفضلة.
وتُعرض الصور الـ25 حاليًا في معرض بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن حتى انتهاء التصويت في 2 فبراير/ شباط 2022، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المتحف.
وأشار المتحف إلى أنه سيتم عرض الصور في المعرض حتى 5 يونيو/ حزيران.
وتشمل الصور الأخرى المدرجة ضمن القائمة المختصرة أنثى إنسان الغاب وهي تعتني بطفلها، ودب يصطاد سمك السلمون، وقطيع من الفيلة تحمي صغارها.
وأوضحت ناتالي كوبر، وهي باحثة في متحف التاريخ الطبيعي وعضو لجنة التحكيم، في بيان: "تقدم الجائزة ملاحظات مدهشة عن الطبيعة وعلاقتنا بها، ما يثير فضولنا ويعزز ارتباطنا بالطبيعة في العالم".
وقالت: "إنه تحد لا يصدق لاختيار واحدة فقط من هذه الصور، لذلك نحن نتطلع لاكتشاف أي من اللحظات البرية التي نالت إعجاب الجمهور".
وتم استلام أكثر من 50 ألف صورة مشاركة من 95 دولة لمسابقة هذا العام.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، توج المصور الفرنسي لوران باليستا بلقب مصور الحياة البرية لعام 2021.
وأظهرت صورته الفائزة أسماك الهامور المموهة وهي تخرج من سحابة من البيض والحيوانات المنوية في محمية المحيط الحيوي في فاكارافا، بولينيزيا الفرنسية.