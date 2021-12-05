نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر منطقة الأحساء بالعديد من المعالم الطبيعية التي تستقطب الزوار إلى المملكة العربية السعودية. وبقممه الأربعة وتشكيله الجيولوجي البديع يبرز جبل الأربع كموقع مميز لتجربة تخييم استثنائية وسط الصحراء.

ويقع جبل الأربع جنوب بلدة الطرف على طريق قطر، ويُعد أحد مجموعة الجبال المشهورة في الأحساء مثل جبل القارة، وفقًا لحساب هوية الأحساء التابع للجنة تسويق هوية الأحساء.

Credit: @hassanalkhalifaa

وانقسمت تلة بفعل عوامل التعرية لتشكل جبل الأربع، واستقرت بجانب الجبل ثقافات يعود تاريخها لعام 4500 قبل الميلاد، بحسب ما ذكرته هوية الأحساء.

ويعود سبب تسميته جبل الأربع لأنه يتكون من أربع هضبات على شكل مخروطي، اثنتان ملتصقتان واثنتان منفصلتان.

وأراد مصور سعودي أن يستكشف منطقة جبل الأربع، التي تُعد أحد المعالم والشواهد الأثرية الخالدة في الأحساء، ويوثقها على طريقته الخاصة بواسطة طائرة بدون طيار، درون.



وتكمن أهمية جبل الأربع بأنه يُعد ملاذًا لمحبي التخييم، وهواة الاستكشاف، والمغامرة، كما يُعد بمثابة مكان مفضل لتوثيق مشاهد الشروق والغروب، بالإضافة إلى العديد من الظواهر الفلكية، حسبما ذكره المصور السعودي حسن الخليفة لموقع CNN بالعربية.

ويشرح الخليفة أن مشهد التكوينات الصخرية الأربعة التي تشكل جبل الأربع يعد مثيرًا للانبهار خاصًة خلال الشروق، إذ يشكل سطوع الشمس على التكوينات الصخرية ظلًا حادًا على الجهة الشرقية، ما يزيد من روعه جمال المنطقة.

ومن خلال تجربته، يرى أن المنطقة تشكل موقعًا مثاليًا للتخييم، إذ تتسم بالهدوء، ونقاء الرمال الجميلة، كما أنها قريبة من مدينة الهفوف، حيث إمكانبة الوصول للخدمات والاحتياجات الضرورية.