رجل يقفز من طائرة ركاب خلال هبوطها في أمريكا..ويتوجه لهذه الغرفة

نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قفز رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من طائرة، وهي تحط على الأرض في مطار سكاي هاربور الدولي في مدينة فينيكس الأمريكية، يوم السبت.

وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" في بيان إن رحلة "ساوث ويست 4236" وصلت بسلام إلى مدينة فينيكس قادمة من مدينة كولورادو سبرينغز.

وقال دان لاندسون، المتحدث باسم شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن "التقارير الأولية تشير إلى أنه بينما كانت الرحلة تحط بالقرب من البوابة، غادر أحد العملاء على متن الطائرة عبر باب المطبخ الخلفي". وعندها أوقف القبطان الطائرة، وأبلغ مراقبة الحركة الجوية (ATC).

ومن غير الواضح كيف تم فتح باب الطائرة. ولم يستجب مطار سكاي هاربور الدولي لطلب CNN للتعليق.

وقال قبطان "إدارة إطفاء فينيكس" تود كيلر، في بيان إن "محطة إطفاء فينيكس 19"، الواقعة في المطار ، أُخطرت بالحادث عند حوالي الساعة 8 صباحًا.

وأضاف كيلر إن الرجل هبط على مدرج المطار وشق طريقه إلى مركز الإطفاء، ودخل المبنى وحبس نفسه داخل غرفة نوم.

وأوضح قبطان الإطفاء: "بعد بضع دقائق، تمكن رجال الإطفاء من إقناع الرجل البالغ بفتح الباب حيث تم تقييمه وعلاجه ونقله إلى مستشفى محلي بسبب إصابة في الطرف السفلي".

وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن السلطات ردت على الحادث، وبعد ذلك واصلت الرحلة اتجاهها "إلى بوابتها المحددة".

وأوضح متحدث باسم شرطة فينيكس لـCNN إنهم "على علم بهذا الحادث، وفي هذا الوقت التحقيق مستمر".

ولم يتضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات.