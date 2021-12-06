خيول تقفز بحركات مثيرة أمام أبرز معالم دبي السياحية..ما سرها؟

نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

من التأثير عبر المنصات الاجتماعية إلى تجديد الحياة المرجانية .. تعرفوا إلى هذا المشروع في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الخيول، فستستمتع حتمًا بمشاهدتها وهي تقوم بحركات وعروض مثيرة للاهتمام أمام أبرز معالم مدينة دبي السياحية.

ويُعتبر "Z7 عرض الخيول" جزءًا من فريق Z7، وهو فريق يتألف من 15 حصانًا وفارسًا، حيث يقدمون العروض الحية الرائعة، والأحداث، وأعمال الأفلام، وغيرها.

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

وقالت مديرة فريق Z7، لورا آركلي، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "بعد أن كان Z7 عرض الخيول متمثلًا في رؤية الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم لسنوات عديدة، نحن اليوم لدينا القدرة على عرض مواهب الفريق للجمهور العام".

ويتمتع هذا الفريق المحلي، الذي يتمركز في وسط دبي، بخبرة عالمية تستطيع إبهار الجماهير.

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

وقالت آركلي: "لدينا مجموعة متنوعة من الأعمال المتاحة لنقدمها للناس، بدءًا من العروض النهارية إلى العروض الليلية، كما أننا ندمج الأزياء المتوهجة في الأحداث الليلية".

وأضافت: "نحن محظوظون للغاية لأن لدينا مثل هذا الفريق الموهوب من المدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم.. يتطلب الأمر الكثير من الوقت والصبر والفروسية لبناء الثقة بين الحصان والإنسان..وبذلك، تتشكل الروابط المذهلة وتبدأ الخيول في التعلم بسهولة بالغة".

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

وتلقى الفريق تعليقات "مذهلة" على الصور ومقاطع الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

ونظرًا إلى أن دبي من أسرع المدن نموًا، فهي توفر فرصة رائعة لترتيب جلسات تصوير في بعض أكثر المناطق شهرة بالمدينة.

وأوضحت آركلي أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يرون ميزات دبي، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتأملون زيارتها.

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

وتم التقاط صور الخيول على الشاطئ أمام فندق برج العرب، وبوابة مركز دبي المالي العالمي.

واستطاع الفريق أيضًا أن يستفيد من المناظر الطبيعية الصحراوية في المدينة، وتمكن من الجمع بين مشهدي الخيول والتراث الإماراتي.

وهناك العديد من المعالم الأخرى التي يضعها الفريق ضمن قائمتهم، من بينها برج خليفة.

Credit: @z7showhorses/@martinsimages

ويبقى هدف الفريق هو تقديم عروض جميلة لمجموعة متنوعة من الأحداث والعروض في المنطقة وحول العالم.

وتعتقد آركلي أن غالبية الأشخاص يندهشون بشكل عام من الجمال الطبيعي للخيول وجودة الفروسية، قائلة: "نحن محظوظون جدًا لوجود هذه المعايير في فريقنا".