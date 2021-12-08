تسلق جبل "مون بلان" في فرنسا ليجد بأعلى قمته مفاجأة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل متسلق عثر على مجموعة من الأحجار الكريمة في جبل مون بلان على نصف المبلغ الذي يبلغ 150 ألف يورو (168.700 دولار)، ليحتفظ به بعد أن لم تتمكن السلطات من العثور على المالك الأصلي.

وعثر المتسلق على أحجار الزمرد والياقوت الأزرق على الجبل في فرنسا عام 2013، وسُمح له الآن بالاحتفاظ بنصف الأحجار ، وفقًا لما جاء في منشور على "فيسبوك" صادر عن مجلس شامونيكس مون بلان يوم الجمعة.

وقام خبراء الأحجار الكريمة بتقسيم الحمولة بالتساوي بين المتسلق والمجلس المحلي، حيث بلغت قيمة كل قطعة 75 ألف يورو (84350 دولارًا)، حسبما قال متحدث باسم المجلس لـCNN يوم الثلاثاء.

وبحسب منشور على "فيسبوك"، سيعرض المجلس أحجاره في متحف شامونيكس كريستال، الذي يخضع لعملية تجديد، ومن المقرر إعادة افتتاحه في 19 ديسمبر/كانون الأول.

وقال المجلس إن الأحجار الكريمة نُقلت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينج 707"، والتي تحطمت في مون بلان عام 1966، مما أسفر عن مقتل 117 شخصًا.

وتحطمت طائرة أخرى تابعة لشركة طيران الهند تدعى "مالابار برينسيس" في المنطقة ذاتها عام 1950، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 48 شخصًا.