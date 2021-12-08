تركي يلتقط صور مطارة المها العربي لنعامة في قطر: لحظات لا تُنسى

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هذه الحيوانات هي بطبيعة الحال مخلوقات مذهلة وجميلة بطريقتها الخاصة.. وعند رؤيتها، سترغب في مشاهدتها دون توقف".. هذا ما قاله المصور التركي، إردم سماك، عند رصد مشاهد من الحياة البرية في قطر.

Credit: Erdem Summak

وعمل سماك في مجال التصوير ورواية القصص منذ الطفولة. وحصل على أول كاميرا خاصة به منذ أكثر من عقد من الزمن، أي بعد تخرجه من الجامعة.

Credit: Erdem Summak

ومنذ ذلك الوقت، يعمل إردم في مجال التصوير الفوتوغرافي.

Credit: Erdem Summak

وبالطبع، هناك الكثير من اللحظات التي لا يستطيع أن ينساها المصور التركي عند ممارسة شغفه.

وفي إحدى المرات، كان سماك يحاول الحصول على بعض اللقطات الجيدة للمها. ولكن، ظهرت النعامة فجأة في طريقه، واقتربت من المها جدًا.

وبالتالي، سرعان ما بدأت المها في مطاردة النعامة.

وقال المصور التركي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كنت محظوظًا جدًا لرصد هذه المطاردة".

وأوضح سماك أن هذه الصورة لم تكن سهلة حتمًا، بل يجب أن تكون مستعدًا عقليًا لعملية انتظار طويلة حتى ترصد أنواع الحياة البرية المختلفة.

وبحسب موقع مبادرة "طبيعة قطر"، تتواجد المها في المناطق الرملية والأراضي الصحراوية المنبسطة المفروشة بالحصى، وفي مناطق الكثبان المنخفضة. وتستريح في الصيف في المناطق الظليلة لاسيما في أوقات ذروة اشتداد الحرارة وتتغذى ليلاً، أما في الشتاء فتتغذى نهاراً وتختبئ من رياح الصحراء الباردة في الليل.

ويمكن لحيوانات المها أن تقطع مسافة 50 كيلومترًا في الليلة الواحدة، وتستطيع أن تشمّ مناطق سقوط المطر من مسافة طويلة، وترحل باتجاهها للاستفادة من الرعي فيها.

Credit: Erdem Summak

واندهش سماك من تحمل المها العربي القطري للظروف الجوية القاسية في البلاد، وتفاجأ أيضًا بوجود طيور النحام عندما كان في رحلة استكشافية في مناطق المانغروف.

وكان سماك محظوظًا برصد صور جميلة للمها العربي، وطيور النحام، والبوم، والنعام، وبعض الطيور المهاجرة الأخرى.

Credit: Erdem Summak

وبداية، يجب التأكد من تحضير جميع معداتك وأدواتك جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار أنك بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة جدًا، فأنت لا تريد أن تفوتك لحظة محددة.

وأوضح سماك أهمية تحرير نفسك من أي التزام آخر لك في ذلك اليوم، حتى لا تشعر بالضغط.

Credit: Erdem Summak

ومن المهم جدًا أن يتحلى المصور بالصبر، علمًا أن الحيوان لن يتوقف ويبتسم لك حتى تحصل على صورتك المثالية. ويجب أن تخطط لرحلتك مع مراعاة الوقت، والموقع، والطقس، والموسم.