مصوّر يرصد أطول جبال الحجاز في أرض "العجائب" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "ليس بالضرورة أن نقطع أميالاً طويلة بهدف العثور على أماكن جميلة، لأنها تبعد أحيانًا أمتار قليلة عنّا فقط".. هذا ما قاله المصوّر الهندي، محمد ابراهيم، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، عند زيارته أحد المعالم الساحرة في السعودية.

Credit: Mohammed Ibrahim

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تمتاز الشفا بكثرة الجبال والمرتفعات، التي يُعد جبل دكا أشهرها. هو أطول جبال الحجاز، ويرتفع أكثر من 2,500 متر فوق سطح البحر.

ويقع جبل دكا في منطقة الشفا التي تبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الطائف السعودية. أما درجة الحرارة في هذه البقعة فأقل دومًا بـ8 إلى 12 درجة من المناطق المحيطة، وغالبًا ما تلفّها الغيوم والضباب.

Credit: Mohammed Ibrahim

وقال المصوّر الفوتوغرافي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "جمال هذه المنطقة لا يوصف.. قمم، ووديان جبلية خضراء، وطرق متعرّجة جميلة، وبلدات صغيرة تضمّ العديد من المنتجعات السياحية والمنتزهات".

Credit: Mohammed Ibrahim

ويمكن مشاهدة منطقة الشفا ذات المناظر الخلابة من قمة جبل دكا، والاستمتاع أيضًا بغروب الشمس وشروقها خلف طبقات الجبال الكثيفة المحيطة بها.

Credit: Mohammed Ibrahim

وخلال النهار، من السهل الوصول إلى قمة الجبل من خلال مسار يأخذك إلى الأعلى. لكن بحلول المساء، يغطي ضباب كثيف المنطقة وغيوم متحركة، ما يؤدي إلى تدني الرؤية للتصوير.

ويواجه ابراهيم بعض التحديات عند التصوير بالطائرة من دون طيار، لاسيّما عند هبوب رياح شديدة، كما أن القيادة أسفل الجبل صعبة للغاية لأنّ الطرق ضيقة ومتعرجة.

Credit: Mohammed Ibrahim

ولا تعد منطقة الشفا وجبل دكا وجهة للسياح فقط، بل تجذب أيضًا المصوّرين، ومبدعي المحتوى، والمدونين، والمتنزهين ومحبي الطبيعة، ومراقبي الحياة البرية.

وبسبب قلة التلوث، والطقس الجميل، والمناطق المحيطة ذات المناظر الخلابة، يستطيع أي شخص الذهاب واستعادة قوته الداخلية وطاقته في هذا المكان.

Credit: Mohammed Ibrahim

وخلال زياراته الأخيرة إلى الشفا وجبل دكا، التقط المصوّر الفوتوغرافي بعض الصور البانورامية التي أبهرت العديد من الأشخاص، الذين وضعوا هذه الوجهات على قائمة "الأماكن التي يجب زيارتها".

وبينما تختلف وجهات النظر حول المملكة السعودية، يقول المصور الفوتوغرافي: "بدأنا كمبدعين، ومصوّرين محليين، في رصد الجمال في هذه المنطقة لنظهر للعالم أنها مليئة بالعجائب.. جميع صوري هي لترويج السياحة بالسعودية وجذب مزيد من الزوار ومحبي الطبيعة حول العالم".