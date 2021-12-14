إيطاليا تنضم إلى قائمة الدول "عالية الخطورة" لتفشي فيروس كورونا

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ثلاث دول إلى فئة وجهات السفر "عالية الخطورة" الإثنين، بينها الوجهة المفضلة للسياح، إيطاليا.

وفي تحديثها الأسبوعي لتوصيات "كوفيد-19" الخاصة بالسفر، أضافت الوكالة إلى الفئة "عالية الخطورة" من حيث تفشي فيروس كورونا، غرينلاند وجزيرة موريشيوس الاستوائية الشرق أفريقية.

وعادةً، تُدرج الوكالة وجهة سياحة ضمن المستوى الرابع من التفشي عندما يتم تسجيل أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.

وكانت انتقلت البلدان الثلاث هذه من المستوى الثالث "الخطر".

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أضافت الأسبوع الماضي فرنسا إلى المستوى الرابع بالإضافة إلى ست دولة أخرى.

موجة أوروبا و"أوميكرون"

ويأتي انتقال إيطاليا إلى المستوى الرابع مع استمرار تخبّط أوروبا جراء ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".

أما المملكة المتحدة فتواجه "موجة هائلة" من الإصابات جراء متحوّر "أوميكرون" الجديد، وتعاني ألمانيا أيضًا من الموجة الرابعة للجائحة، ومن ارتفاع كبير في عدد الوفيات. وتتواجد هاتان الدولتان ضمن فئة المستوى الرابع من قائمة الوكالة.

ورغم ذلك، فإن العديد من الأسواق الميلادية في أوروبا ما زالت تخطّط لفتح أبوابها، في حين أقفلت أسواقً أخرى أبوابها، بينها سوق ميونخ.

وفي هذه الأثناء، يستمر العالم في مراقبة "أوميكرون".

وكانت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا أول من أعلن عن اكتشاف متحوّر "أوميكرون" لفيروس كورونا، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أدّى ظهور هذا المتحوّر إلى فرض منع سفر على الرحلات الآتية من الدول الواقعة جنوب القارة الأفريقية.

وكانت الوكالة أضافت سبعًا منها إلى المستوى الرابع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب "أوميكرون" على وجه التحديد (وكانت دولة ثامنة، بوتسوانا، في المستوى الرابع). وما برحت هذه الدول في الفئة "عالية الخطورة"، الإثنين.

كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيود سفر قاسية في 6 ديسمبر/كانون الأول بسبب قلقها من المتحور الجديد.

دول أخرى في المستوى الرابع

ورغم أن أوروبا تتعرض إلى ضربة قاسية من تفشي فيروس كورونا، إلا أنها ليست المنطقة الوحيدة التي تملك وجهات مفضلة لدى السياح في المستوى الرابع. هناك أربع دول مدرجة ضمن لائحة الدول "عالية الخطورة" كوجهات سفر وهي:

باربادوس

بيليز

جزر كايمان

الأردن

جزر السيشيل

تركيا

وإجمالًا، هناك أكثر من 80 دولة مصنفة في المستوى الرابع للتفشي في 13 ديسمبر/كانون الأول.

ويمكن الإطلاع على لائحة مستويات الخطورة للوجهات السياحية العالمية من خلال زيارة صفحة الوكالة الخاصة بـ"توصيات السفر".

إحداثيات المستوى الثالث "الخطر"

Credit: Vincent Thian/AP

وشهدت فئة المستوى الثالث، التي تنطبق على الوجهات التي تظهر فيها بين 100و500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية، إضافة واحدة الإثنين.

وبالنسبة إلى ماليزيا، يعتبر هذا الانتقال خبرًا مفرحًا بعدما كانت في المستوى الرابع منذ يونيو/حزيران 2021.

والعديد من الدول الكاريبية التي تلاقي رواجًا بين الأمريكيين الذين يبحثون عن مناخ أكثر حرارة مدرجة حاليًا ضمن المستوى الثالث من التفشي. وبينها:

أروبا

جمهورية الدومينيكان

غرينادا

سانت كيتس ونيفيس

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة وضعت السفن السياحية، في البحر والنهر، في المستوى الثالث.

وقالت المحللة الطبية المعتمدة من قبل CNN، الدكتورة ليانا وين إنّ على السياح الذين يخططون للقيام برحلات دولية خلال عطل الأعياد، إعادة النظر في ذلك.

وأوضحت وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسات الصحية في كلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، أنّنا "في موقع ديناميكي جدًا، وعلى السياح تحديد مدى أهمية الرحلة بالنسبة إليهم ووضع خطط رديفة لها".

وتابعت: "عليهم التفكير بمختلف السيناريوهات التي قد يواجهونها. فماذا لو وصلوا إلى دولة ستفرض الآن حجرًا إلزاميًا على الوافدين إليها. كيف سيتعاملون مع ذلك؟ هل هذه الوجهة تستحق المخاطرة".

المستويان الثاني والأول.. و"المجهول"

Credit: Shutterstock

أما الدول المدرجة ضمن هذه المستوى الثاني "المعتدل"، فهي التي سجّلت بين 50 و99 إصابة بـ"كوفيد-19" بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة. وقد انتقلت إليها ثلاثة دول الإثنين، وهي:

جامايكا

الفليبين

جمهورية الكونغو

وهذا النبأ سار لهذه الدول الثلاث التي انتقلت من المستوى الثالث "الخطر".

أما الدول المدرجة ضمن فئة المستوى الأول "غير الخطر" فهي التي سجّلت عدد إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" تقلّ عن 50 بين كل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة. وقد انتقلت الاثنين دولة واحدة فقط إلى هذا المستوى هي غينيا الإستوائية التي كانت في المستوى الثاني المعتدل.

وأخيرًا، لفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أنّ ثمّة وجهات سياحيّة ما زال مستوى خطر التفشي فيها "مجهولًا"، بسبب النقص في المعلومات. وضمّت لائحتها المحدثة في 13 ديسمبر/كانون الأول الدول التالية:

كامبوديا

جزر الكناري

جبل طارق

نيكاراغوا

تانزانيا

ونبّهت الوكالة بضرورة تجنب المسافرين المطعمين بالكامل التوجه إلى دول ليس لديها أرقامًا موثوقة عن واقع تفشي "كوفيد-19" فيها.

وأوصت الوكالة، ضمن "إرشادات السفر العالمية" بتجنب الرحلات الدولية إذا لم يكن المسافر مطعّما بالكامل.

وأوضحت أنّ "المسافرين المطعّمين بالكامل ينقلون عدوى كوفيد-19 على نحو أقل. غير أنّ ثمّة مخاطر ناجمة عن الرحلات الدولية قد تعرّض الملقحين بالكامل إلى خطر متزايد للإصابة بمتحوّرات فيروس كورونا ونقلها".