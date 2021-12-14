ناطحة سحاب في البحر.. تعرف إلى مفهوم هذا اليخت الفاخر

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما أُطلق على اليخوت العملاقة لقب "ناطحات السحاب العائمة"، لكن استوديو "Rodriguez Design" نقل هذا المفهوم المبتكر إلى مستوى جديد تمامًا.

وبطول يصل إلى 110 أمتار، صُمم "مالينا" على طراز مبنى سكني شاهق، مع وجود شرفات علوية متناظرة على جانبي اليخت ومنتصفه.

وسيتم تزويد اليخت بمساحات خارجية ضخمة، مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم، من أجل تشجيع الجلوس في الهواء الطلق، إضافة إلى منصة سباحة هيدروليكية، توفر سهولة الوصول إلى المحيط.

صورة تعكس مفهوم "مالينا"، الذي يتألف من نظام شرفة مركزي مشابه لمبنى سكني فاخر. Credit: Rodriguez Design

ويقول المصمم جوش رودريغيز، مؤسس استديو "Rodriguez Design"، إنه استوحى الإلهام من العديد من الهياكل المعمارية المختلفة لتطوير "مالينا".

وأوضح رودريغيز: "مع نظام الشرفة الجانبية، أردنا خلق شعور بأننا على ناطحة سحاب فائقة الفخامة".

اعتمد المصممون "نهجًا معماريًا" بدلاً من تصميم اليخوت الأكثر تقليدية. Credit: Rodriguez Design

وبصرف النظر عن شكله "الأنيق"، يمتلك "مالينا" عددًا من وسائل الراحة الرائعة على متنه، بما في ذلك بركتي سباحة لا متناهيتين، وسيكون قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 24 ضيفًا في 11 مقصورة، من بينها 6 مقصورات لكبار الشخصيات على السطح الرئيسي.

ويتألف سطحه العلوي من منطقة خاصة لتناول الطعام، وهي كبيرة بما يكفي لـ 24 ضيفًا، وصالة استراحة، ومهبط للطائرات المروحية.

وبالنسبة إلى المحرك، فسيتم تشغيل "مالينا" بواسطة نظام دفع هجين يعمل بالديزل والكهرباء، ما يحقق سرعة قصوى تبلغ 18 عقدة ومدى يقدر بـ6 آلاف ميل بحري عند الإبحار بسرعة 12 عقدة.

وبحسب ما ذكره رودريغيز، يتلقى "مالينا" بالفعل اهتمامًا كبيرًا من العملاء، وهناك المزيد من المناقشات الجارية.

يتألف سطح اليخت من حانة وجاكوزي. Credit: Rodriguez Design

وبينما لا يزال المشروع في مراحله الأولى من التطوير، تقدر تكلفة اليخت الفاخر ما يزيد عن 350 مليون يورو، أي حوالي 396 مليون دولار.

ورغم أن عملية هندسة وبناء وتسليم اليخت ستستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات "في ظل الظروف العادية"، فإن الطلب على اليخوت العملاقة حاليًا هو أعلى من أي وقت مضى.

وقال رودريغيز لـCNN: "أحواض بناء السفن مزدحمة للغاية في الوقت الحالي، حيث تبدأ مواعيد التسليم من عام 2025 (أقرب موعد)، وتصبح مواد الخام أكثر تكلفة، وتتأخر أو تُلغى معًا"، مضيفًا: "في ظل الوضع الحالي، من الصعب جدًا التكهن".

يقدر المصمم جوش رودريغيز تكلفة "مالينا" بحوالي 396 مليون دولار. Credit: Rodriguez Design

ويُعد مفهوم "مالينا" من بين أحد تصميمات اليخوت الفاخرة المذهلة التي تم كشف النقاب عنها خلال العام الماضي، حيث تستمر شعبية السفن الكبيرة في النمو بسبب العدد المتزايد من أصحاب المليارات الناشئين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، كشف استديو "Lazzarini Design" عن تصوره لتصميم يخت جديد بطول 69 مترًا مع "ثقب كبير" في وسطه.

وفي هذه الأثناء، طرحت شركة بناء السفن الألمانية "Lurssen"، لأول مرة، مفهومًا لليخوت الفاخرة الخالية من الانبعاثات، والتي استُوحيت من فيلم "Alice's Adventure in Wonderland"، في معرض موناكو لليخوت خلال شهر مايو/ أيار.