نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

يستقبل الملوك.. فندق مبني في كهوف عمرها 1000 عام في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من دون أدنى شك، إنّه أكثر الفنادق برودة في العالم، وها هو فندق الجليد السويدي يطلق تجسيده الـ32 مع لمسة ملكية ساحرة.

وكشف أول فندق في العالم بُني من الثلج والجليد، عن جناح جديد صمّمه الأمير كارل فيليب برنادوت، أو أمير السويد كارل فيليب، وشريك أعماله أوسكار كيلبرغ.

تصوير: Magnus Mårding

وأُطلق اسم Midsummer Night's Dream - أحلام ليالي عيد منتصف الصيف على الجناح الفاخر الذي يتّسم بزهور ونباتات، وهو الأول من نوعه في فندق ICEHOTEL الشهير، الذي يبعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، في غوكاسجارفي.

وتم تزيين جدران الجناح بقوالب جليدية مليئة بالزهور الملونة والنباتات، فيما تتدلى ثريا جليدية مذهلة من السقف، تضم زهورًا في داخلها.

وقال برنادوت وكيلبرغ إنهما كانا يهدفان إلى إحياء لحظة تجسّد أجواء عيد منتصف الصيف الاحتفالية المتزامنة مع الانقلاب الصيفي، هو أحد أكثر العطل شهرة في السويد.

وقال المصمّمان في بيان: "حسنًا، هل من وسيلة أفضل لإبراز شخصية الجليد الحقيقية، ثم تضمينها أكثر زهور ونباتات منتصف الصيف السويدي هشاشة وجمالًا في إطار بيئة قطبية؟ بالنسبة إلينا نحن السويديون، عيد منتصف الصيف، لا سيّما ليالي عيد منتصف الصيف تزخر بالميثولوجيا والأساطير".

وتابع البيان أن "للزهور والجليد دور كبير في الطبيعة الإسكندنافية المحيطة بنا وفي نشأة ثقافتنا، وتتّصل بهويتنا كشعوب شمال أوروبا الإسكندنافيين". وأضافا: "نأمل أن تحفّزكم رؤيتنا لجناح "أحلام ليلة عيد منتصف صيف" لزيارته، وكي تكونوا جزءًا منًا".

تصوير: Magnus Mårding

وأسس برنادوت، وهو نجل ملك السويد كارل جوستاف والملكة سيلفيا، مع صديقه المصمم كيلبرغ وكالة التصميم "برنادوت وكيلبرغ" عام 2012.

وفيما تعاونا سابقًا مع علامات تجارية، مثل Hästens وGeorg Jensen، فهذه المرة الأولى التي يعملان بها على مشروع يتمحور حول الثلج والجليد بشكل كامل.

وأُدرج الشريكان، على لائحة تضم 32 فنانًا تم اختيارهم لإنشاء أحدث نسخة من الفندق الموسمي، الذي تبلغ مساحته 2870 مترًا مربعًا. ويتألّف من 12 جناحًا فنيًا، و24 غرفة جليدية، وقاعة احتفالية واحدة.

تصوير: Magnus Mårding

وتأسس فندق ICEHOTEL على يد ينجفي بيرجكفيست، عام 1989، ويبنى ثم يعاد بناؤه كل شتاء، منذ ذلك الحين.

وفي عام 2016، أطلق ICEHOTEL 365، وهو موقع دائم داخل الفندق، مزوّد بتقنية تبريد تعمل على الطاقة الشمسية.

ويذكر أن هذا الموقع يُفتخ طوال العام، ويضم حانة، ومعرضًا فنيًا، وأجنحة عدّة.

تصوير: Magnus Mårding

وبحسب الموقع الرسمي للفندق، تتراوح درجة الحرارة في الداخل بين "5 و7 درجات مئوية تحت الصفر".

ويحصل الأشخاص الذين يحجزون في الفندق على "أكياس نوم مخصّصة للرحلات الاستكشافية"، كما يخضعون لدورة تدريبية للبقاء على قيد الحياة والتكيف مع محيطهم المتجمد.

تصوير: Magnus Mårding

وأُنشئت العديد من فنادق الجليد في السنوات التي تلت افتتاح ICEHOTEL لأول مرة، منها فندق Hôtel de Glace الكندي، الذي يقع خارج مدينة كيبيك، وفندق Ice في رومانيا، الذي يقع في قلب جبال فاغاراس، في منطقة الكاربات الرومانية.