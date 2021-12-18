نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أعتقد أنّ الجميع يُجمع على أنّ هذا المتحف تحفة فنية، وأنّه لم يسبق لنا رؤية بناء كهذا".. هذا ما قاله المصوّر الفلسطيني، أحمد الناجي، خلال التقاطه صورًا لمتحف المستقبل في مدينة دبي.

Credit: Ahmad Alnaji

يتميّز تصميم المتحف الجامع بين الرؤية المستقبلية والتراث العربي من خلال مخطوطة جميلة، وأصبح حلم غالبية مصوّري العمارة لرصده بعدسات كاميراتهم.

وأحد هؤلاء المصوّرين هو الناجي، الذي التقط صورًا له أواخر عام 2020، ثم عام 2021.

Credit: Ahmad Alnaji

ويعتبر المصور الفلسطيني أن الصبر مهم جدًا لالتقاط صور مميزة وملفتة للانتباه.

على سبيل المثال، تحتاج صورة الضباب إلى التخطيط المسبق، إضافة إلى التواجد في الصباح الباكر قبل أن يغلّف الضباب المتحف بالكامل.

وحازت هذه الصور على إعجاب الكثير من الأشخاص، الذين شاهدوا المتحف من منظور مختلف.

وأثارت هذه الصور العديد من التعليقات، لا سيّما أنها استطاعت إبراز حجم هذا البناء الضخم لأول مرة.

Credit: Ahmad Alnaji

وربما لن تلاحظ مدى ضخامة هذا البناء، بسبب الأبراج الشاهقة التي تحيط بالمتحف.

لكن الناجي استطاع إبراز ذلك من خلال تضمين صوره العنصر البشري، إذ تلاحظ مجموعة من العاملين المعلقين بحبال ملفوفة حوله.

Credit: Ahmad Alnaji

وقال الناجي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "إسوة بمشاريعي و صوري الأخرى، أريد أن يشعر الناس بالذهول من التحف المعمارية والمدن التي أقوم برصدها، للتعرّف إلى زوايا جديدة منها، وإبراز مدى ضخامة متحف المستقبل مثال على ذلك".

Credit: Ahmad Alnaji

وفي الوقت الحالي، يستمر الناجي في العمل مع مختلف العلامات التجارية داخل دولة الإمارات وخارجها، لإبرازه البعد الفني في صوره الفوتوغرافية، إضافة إلى تغطية المشاريع المعمارية في إكسبو دبي، قبل إقفال أبوابه في شهر مارس/ آذار.