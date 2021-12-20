كيف تجد مقاعد الطائرة الأكثر اتساعًا في العالم؟

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحد أعظم مظاهر الرفاهية في قطاع الطيران هي المساحة أمام المقاعد، وذلك للتمدّد، والعمل، والنوم أثناء الطيران على ارتفاع نحو 11 ألف كيلومتر فوق الأرض.

وتقدّم هذه الأيام درجة رجال الأعمال الدولية أسرّة مسطحة بالكامل وطويلة، لكن بعضها أكثر اتساعًا.

إذًا.. ما هي شركة الطيران التي ستقدم لك المساحة الأكبر؟

كي نكون واضحين، نحن لا نتحدث عن أجنحة الدرجة الأولى هنا، التي يمكن أن تقدم سريرًا منفصلًا وكرسيًا متكئًا.

بل نتحدث عن درجة رجال الأعمال لمسافات طويلة، وهنا يمكن أن تختلف المساحة اختلافًا كبيرًا.

صورة تعكس المساحات الإضافية في طائرات 787-8s و787-9s التابعة للطيران العُماني. Credit: Oman Air

لقد سألنا جيسون رابينوفيتز، رئيس أبحاث الطيران في ATPCO، وهي شركة مملوكة لشركة طيران تحتفظ بقاعدة بيانات تقريبًا لكل مقعد طائرة ومقصورة طيران، بهدف الحصول على معلومات حول أيّ المقاعد هي الأكثر اتساعًا، وقال: "يمكن أن تساهم مجموعة كاملة من العوامل في جعل مقعد شركة الطيران المتميز يبدو كبيرًا أو صغيرًا. وبسبب أحجام هيكل الطائرة المختلفة، قد يكون من الضروري أن تقلص شركة الطيران حجم المقعد بشكل طفيف عمّا اعتاد عليه الراكب.. وكان على العديد من شركات الطيران تقليل حجم المقاعد التي تم تركيبها في الأصل على طائرة بوينغ 777 وإيرباص A350".

توفر كانتاس مقاعد فسيحة على طائراتها من طراز 787 دريملاينر. Credit: James D. Morgan/Getty Images

وعادةً ما تعتمد المساحة في الدرجة الاقتصادية على كل من عرض مقعدك ومقدار المساحة الموجودة بين أي نقطة على مقعدك ونفس النقطة على المقعد الأمامي.

ويذكر أن هذه الطريقة تعرف بـSeat Pitch.

وفي درجة رجال الأعمال، حيث تتداخل المقاعد عادةً، لا تعتبر هذه الطريقة مقياسًا رائعًا.

وتقيس بيانات ATPCO طول السرير، ولكن ليس عرض المقعد، والذي يمكن أن يكون أمرًا معقدًا لعدد من الأسباب. وعلى عكس الدرجة الاقتصادية، لا يوجد مسافة قياسية "بين مساند الذراعين"، كبداية.

ولكن هناك بضع عشرات من مجموعات شركات الطيران والطائرات، حيث ستجد أكثر من 80 بوصة في طول السرير، أي 6 أقدام أو 8 بوصات أو 203 سنتيمترًا في الطول.

وتمتد المقاعد الأكبر إلى 87 بوصة في طول السرير، أي 7 أقدام أو 3 بوصات أو 221 سنتيمترًا، وهو طويل بما يكفي للجميع تقريبًا.

ويمكن العثور على هذه المقاعد مقاس 87 بوصة على متن ثلاث طائرات، وهي طائرات بوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وغارودا إندونيسيا، والخطوط الجوية التايلاندية.

وهذا لا يعني أن كل طائرة 777 تنتمي إلى هذه الخطوط الجوية لديها هذا الحجم من المقاعد، لذلك احرص على التأكد خلال الحجز.

يمكن العثور على عروض خطوط كندا الجوية الواسعة في طائرات 777 و787 وA330. Credit: Air Canada

وانتقالًا إلى أسفل القائمة، تأتي مقاعد 84 بوصة على متن حاملة أمريكا الجنوبية لاتام بوينغ 777.

وستجد مقاعد 82 بوصة على متن غارودا إندونيسيا، وتحديدًا طائراتها الحديثة من A330-300 و-900neo. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا على متن طائرات A330 من الطيران العماني.

إذًا كيف تجد المقاعد الأكثر اتساعًا عند الحجز؟

ابحث عن المقاعد التي لا يوجد بها جار، والمعروفة أيضًا باسم "الوصول إلى جميع الممرات"، أو "الوصول المباشر إلى الممر" أو مقاعد "الكبسولة".

وتتواجد الأحجام الأكثر اتساعًا لهذه المقاعد في الطائرات الأكبر مثل بوينغ 777 وإيرباص A350، بدلاً من طائرات بوينغ 787 وإيرباص A330 الأصغر حجمًا.

ولا تخف من إلقاء نظرة فاحصة على صور المقصورة.

ويقول رابينوفيتش من ATPCO: "قامت بعض شركات الطيران بإزالة الصناديق العلوية من قسم الجلوس المركزي في الكبائن الفاخرة، ما يمنح هذه المقاعد شعورًا بالانفتاح أكثر".

وأضاف: "تعمل الإضاءة الأفضل والجدران الجانبية والتشطيبات النهائية للمقصورة الأكثر دقة أيضًا على إضفاء مظهر مقصورة أكثر انفتاحًا واتساعًا".