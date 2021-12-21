نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي بينما يواصل العالم بأسره مراقبة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا لأول مرة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي أدى إلى فرض حظر سفر مختلف على دول في جنوب إفريقيا.

وبدورها، طبقت الولايات المتحدة قواعد سفر أكثر صرامة بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول بسبب القلق بشأن المتحور الجديد.

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجرافيك أعلاه:

وفي إرشاداتها الشاملة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا.

ويوم الاثنين، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 8 وجهات جديدة إلى مستوى مخاطر كوفيد-19 "المرتفع للغاية"، بينهم لبنان.

وتضم الوجهات التي تندرج في المستوى الرابع "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبالنسبة إلى الدول العربية، شمل المستوى الرابع الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع للغاية" كل من العراق، والأردن والسعودية، الصومال، بالإضافة إلى لبنان.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن تصنيف المستوى الرابع يعني أنه يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى هذه الوجهات، مشيرًة إلى أنه في حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.

أما بالنسبة إلى المستوى الثالث، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع"، فشمل كل من مصر، وقطر، وتونس، وليبيا، والأراضي الفلسطينية من الدول العربية.

وشمل المستوى الثاني كل من البحرين وجزر القمر من الدول العربية. وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تضم الوجهات التي تحمل تصنيف "المستوى الثاني: فيروس كورونا متوسط" من 50 إلى 99 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الأيام الـ 28 الماضية.

وشمل المستوى الأول كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب، وجيبوتي من الدول العربية. وتضم الوجهات التي تحمل تصنيف "المستوى الأول: فيروس كورونا منخفض، أقل من 50 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.

وهناك وجهات ذات مخاطر "مجهولة" حسب تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بسبب عدم توفر المعلومات حولها. وأضيفت، يوم الاثنين أربعة وجهات لهذه الفئة، بينها السودان.

ومن الدول العربية، شملت فئة مخاطر فيروس كورونا "مجهولة" كل من الجزائر، وسوريا، واليمن بالإضافة إلى السودان.