تعرّف إلى أكثر تصاميم مقاعد الطائرات غرابة في عالم الطيران

نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من مقعد طائرة واقف، وخزانة علوية يمكن تحويلها إلى سرير، إلى مقصورة طائرة ذات طابقين.

هذه بعض تصاميم مقاعد الطائرة الاستثنائية والأكثر لفتًا للأنظار التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف إحداث ثورة في تجربة السفر على متن الطائرة.

مشروع مقعد مقصورة الدرجة السياحية The Chaise Longue

يتخيل تصميم مقعد الطائرة Chaise Longue مقصورة طائرة ذات مستويين. Credit: Courtesy Crystal Cabin Awards

يشبه تصميم المقصورة طائرة ذات مستويين، حيث يتناوب كل صف بين المقاعد على الأرض والمقاعد المرتفعة بضعة أمتار فوق الأرض.

ويعود الفضل في هذا التصميم إلى الطالب أليخاندرو نونيز فيسنتي البالغ من العمر 21 عاماً و الذي يدرس في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا.

وفي مايو/ أيار الماضي 2021، قال نونيز فيسنتي لـ CNN إن تصميمه مستوحى من تجاربه الشخصية في السفر عبر أوروبا داخل مقصورة الدرجة الاقتصادية، من موطنه إسبانيا إلى كليته في هولندا.

ويزيل التصميم خزانة الأمتعة العلوية، مما يتيح مساحة أكبر في المقصورة للمقاعد ذات المستوى الأعلى، بينما يتم تخزين الأمتعة داخل خزائن أسفل المقعد.

ويعتقد نونيز فيسنتي أن هذا التصميم سيعمل بشكل جيد داخل طائرة من نوع Flying-V، والتي يتم تطويرها حالياً بجامعة دلفت للتكنولوجيا، ومع ذلك، يمكن أيضاً تنفيذ هذا التصميم داخل طائرة من طراز "بوينغ 747 أو "إيرباص إيه 330"، أو أي طائرة أخرى متوسطة إلى كبيرة، بحسب ما ذكره نونيز فيسنتي.

يقول نونيز فيسنتي في مقابلة مع CNN: "لقد كان لدينا الكثير من الاهتمام في الوقت الحالي من صناعة الطيران، وخاصة من مصنعي المقاعد الطائرات، بالإضافة إلى العديد من شركات الطيران التي تواصلت معنا".

نموذج "سكاي رايدر"

أحدث إصدار من مفهوم "الكرسي الواقف" Credit: Courtesy Francesca Street/CNN

أصبح مفهوم الكرسي الواقف، الذي يعرف باسم "سكاي رايدر" والخاص بشركة Aviointeriors، المصمم على طراز الدراجة، سيئ السمعة إلى حد ما في عالم الطيران.

وظهرت فكرة هذا المقعد لأول مرة في عام 2010، وقد تطور خلال السنوات التي تلت ذلك، وتعتمد فكرة المقعد على شغل مساحة أقل من مقعد الدرجة الاقتصادية العادي، أي بمساحة مقعد تبلغ 23 بوصة فقط.

اختبرت CNN النسخة الثالثة من تصميم المقعد خلال معرض Aircraft Interiors Expo 2019 الذي أقيم في ألمانيا، وتساءلت عن المدة التي يمكن أن يجلس فيها شخص ما في هذا الوضع غير المريح.

وأشار المستشار الهندسي في الشركة الإيطالية، غايتانو بيرغيني، لـCNN إلى أن الإصدار الرابع للتصميم أدى إلى تحسين المقعد، من خلال تقديم مسند ظهر مائل ومساحة أكبر للكتف للركاب.

تصميم Flex Lounge

رغم ترشيح هذا المفهوم لمقاعد الطائرت لجوائز "كريستال كابين"، إلا أنه من المحتمل ألا يرى النور Credit: Courtesy Crystal Cabin Awards

رشح تصميم Flex Lounge لشركة الهندسة الألمانية Heinkel Group ضمن القائمة المختصرة لجوائز "كريستال كابين" في عام 2020.

وتصور التصميم تكوينًا مرنًا للمقاعد في مقصورات الدرجة الاقتصادية، بينما تتركز فكرته على إعادة ترتيب الصفوف بعد الإقلاع بحيث يمكن للمسافرين الذين يسافرون معًا مواجهة بعضهم البعض في صفوف من ثلاثة مقاعد.

في حين أن التصميم لفت الأنظار، إلا أن المدير السابق لمجموعة Heinkel Group، توم هينكل أوضح لـ CNN أنه باع شركته، ولم يعد يركز على تصميم الطيران.

مقعد الزفير

يتخيل مفهوم مقعد Zephyr مقصورة ذات طابقين مع مقاعد قابلة للتمديد Credit: Courtesy Zephyr Aerospace

يأتي التصميم الخاص بشركة Jeffrey O’Neill بمفهوم آخر لمقصورة من طابقين، والذي يتخيل مقاعد قابلة للتمديد في مقصورة الدرجة الاقتصادية الممتازة.

وفي حديثه لـ CNN العام الماضي، أشار أونيل إلى إن التصميم مستوحى من رحلة بلا نوم من نيويورك إلى سنغافورة، إذ وجد نفسه يتذكر نومًا أفضل بكثير قضاه على سرير بطابقين في حافلة مسافات طويلة، وتساءل عما إذا كان يمكن تنفيذ شيء مشابه على متن الطائرة.

وفي هذا المفهوم الجديد، لم يأت الجزء العلوي بالارتفاع الذي تصوره أونيل في البداية، وبدلاً من تخيل سلم يؤدي للطابق العلوي، تشتمل التصاميم الجديدة على درجات بدلاً من ذلك.

تصميم "كابسولة السحاب"

يعيد مفهوم "كبسولة السحاب" من شركة Toyota Boshoku تخيل الخزانة العلوية. Credit: Courtesy Crystal Cabin Award

يتخيل مفهوم "كبسولة السحاب" من شركة Toyota Boshoku، مقصورة طائرة تتمتع بمستويين، وتستخدم المنطقة فوق المقاعد الاقتصادية كمساحة إضافية للركاب.

وتشير شركة Toyota Boshoku أن التصميم مستوحى من فنادق الكبسولة اليابانية، مع فكرة كبسولات النوم الخاصة بها، والتي تتيح لركاب الدرجة الاقتصادية استخدام مقعد الطائرة التقليدي، وأيضًا الاستفادة من أسرّة الخزانة العلوية بمجرد أن تكون الطائرة في الهواء.

مقعد "Interspace"

يأتي تصميم مقعد الطائرة الجديد هذا مع "أجنحة مبطنة" يمكن طيها من خلف جانبي ظهر المقعد، مما يجعل التجربة أكثر خصوصية ويجعل النوم أسهل. Credit: Courtesy Francesca Street/CNN

ويشتمل تصميم مقعد Interspace على جناحين مبطنين يمكن طيهما يدوياً نحو المقعد وخارجه لمنح المسافرين خصوصية إضافية، وتوفر لهم مكانًا لإراحة رأسهم أثناء محاولتهم النوم خلال الرحلة.

ويُعد تصميم مقعد Interspace من بنات أفكار شركة Universal Movement، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها. والتي تعمل الآن مع شركة Safran المصنعة لمقاعد الطائرة لجعل التصميم حقيقة واقعة. فاز المقعد بجائزة اختيار الحكام في حفل توزيع جوائز كريستال كابين 2021.