بدء احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم عبر عرض للكشافة الفلسطينيين

نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

من ساحة المهد في بيت لحم إلى روما.. شاهد زينة أعياد الميلاد حول العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شارك أكثر من عشرين أفراد الكشافة من مختلف البلدات والمدن الفلسطينية في عرض، الجمعة، لبدء احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم.

شق الكشافة طريقهم إلى ساحة المهد خارج كنيسة المهد، التي تعتبر موقع ولادة يسوع المسيح، حيث تجمع المئات للقاء البطريرك اللاتيني في القدس وتحيته.

عزف الكشافة مزيج المارشات والترانيم على مزمار القربة والنحاس والطبول، ودخلوا ساحة المهد من شارع ستار، الذي يقال إنه الطريق الذي دخلت فيه السيدة مريم ويوسف بيت لحم.

وحمل حاملو الأعلام من كل فرقة ألوان الحركة الكشفية وكذلك ألوان الطوائف والمذاهب الدينية والعلم الفلسطيني.

ليلة عيد الميلاد في بيت لحم هي يوم مهم في التقويم الفلسطيني، فهو بمثابة يوم فخر وطني.