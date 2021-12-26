نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا نظرت إلى حدود قطر مع السعودية، ستجد مساحات شاسعة من الصحراء الفارغة في جميع الاتجاهات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر شيء مختلف تمامًا في وسط هذا المكان: مجمع فندقي فاخر لامع، ومكتمل بمنتزه ترفيهي خاص به.

ومن الواضح أن منتجع وفيلات هيلتون شاطئ سلوى ليست بفندق عادي.

Credit: Courtesy Hilton Salwa Beach Resort & Villas

وإذا نظرت إليه من الجو، فستلاحط أنه يشبه مدينة ساحلية بأكملها، حيث يعتبر أحد أكبر المنتجعات في الشرق الأوسط.

إذًا.. ماذا يحصل عندما يظهر فندق فاخر وضخم على بعد أميال من أي مكان تمامًا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد؟

يقول المدير العام للمنتجع، إتيان تشارلز جيليز، إنه يزدحم حقًا. وعند افتتاح أبوابه في فبراير/شباط، أصبح مكان الإقامة المفضل للسكان المحليين، بحسب قوله.

وفي الآونة الأخيرة، كان وجهة شهيرة للزوار والمسافرين من رجال الأعمال من المنطقة المحيطة.

Credit: Dimitris Sideridis

ويحتضن منتجع هيلتون شاطئ سلوى حوالي 84 فيلا، تتألف كل منها من غرفتين إلى 4 غرف نوم، مع حمامات سباحة خاصة، وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ ذي الرمال البيضاء.

ويوجد 31 شقة وفيلا على طراز القرية العربية، بينما يضم الفندق الرئيسي 246 غرفة وجناحًا.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا هناك أكثر من 20 منفذًا للطعام والشراب، بما في ذلك 7 خيارات لتناول الطعام، ومنتجع صحي راق مع أجنحة لكبار الشخصيات، وملاعب رياضية، وأحواض سباحة محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية ومرافق للشركات ومرسى.

Credit: Dimitris Sideridis

وتوجد أيضًا أكبر مدينة ترفيهية في قطر، حيث تضم عشرات المعالم السياحية، بما في ذلك "كينج كوبرا"، وهي عبارة عن رحلة بمترو الأنفاق المزدوجة المثيرة التي ترسل الدراجين إلى فم هيكل ضخم يشبه الأفعى.

Credit: Dimitris Sideridis

وتم بناء المجمع الفاخر على مساحة 320 هكتارًا من الأراضي الرملية، على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الدوحة، في موقع استراتيجي للترحيب بالزوار من قطر والمملكة العربية السعودية.

Credit: Dimitris Sideridis

بدأت عملية البناء في عام 2015، حيث تركزت المرحلة الأخيرة قبل الافتتاح على تكييفه مع تدابير الصحة والسلامة المعززة بما يتماشى مع قواعد التنقل في قطر وبروتوكولات النظافة.

وقال جيليز لشبكة CNN: "نظرًا لتأثير كوفيد-19، فقد اضطررنا إلى تسريع متطلبات افتتاح المنتجع وتحديد نقاط بيع فريدة جديدة ركزت على الإقامات".

وأوضح جيليز أن إدخال إرشادات وقيود السفر أدى إلى اعتماد نهج افتتاح مرحلي، مع عدد من المنافذ والمرافق مثل مركز للغوص، وأكاديمية رياضية حديثة من المتوقع أن يتم افتتاحها في الأشهر المقبلة.

وقال: "افتتحنا منتجعًا جديدًا، وأكثر من مجرد غرف، لدينا فللًا ومنتزهًا مائيًا، ما يجعل هيكلنا فريدًا تمامًا".

Credit: Dimitris Sideridis

ويتميز المنتجع أيضًا باحتضانه منتزه Desert Falls Water and Adventure، الذي يضم العديد من أحواض السباحة والألعاب المائية للأطفال، وغيرها من ألعاب الانزلاق.

ومن بين هذه الألعاب، ستجد إحداها تنطلق من قمة جبل الحديقة، البالغ ارتفاعه 32 مترًا، والتي توفر إطلالات بانورامية على المنتجع بأكمله.

Credit: Dimitris Sideridis

ولا يمكن أن ننسى الخيارات المتنوعة التي يقدمها المنتجع لتناول الطعام، بما في ذلك المأكولات الشرق أوسطية والإيطالية والصينية.

Credit: Dimitris Sideridis

وبالطبع، لا يوجد نقص في خيارات المنتجعات الفاخرة في قطر، خاصة أن الدولة تستعد لاستقبال زوار نهائيات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022.

فهل الرحلة إلى الصحراء تستحق العناء؟

تقول سما جمالي، البالغة من العمر 21 عامًا، وهي من سكان الدوحة: "لقد كانت تجربة رائعة، ولم تكن هناك لحظة مملة بسبب المرح والأنشطة المختلفة المتاحة".