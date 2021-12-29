أمريكا تسمح بعودة مواطنيها المنتهية جوازات سفرهم خلال مهلة بشروط

نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بشرى سارّة لبعض المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو يسافرون خارج حدودها، إذ بات في إمكانهم العودة مباشرة إلى الولايات المتحدة بجوازات سفر منتهية الصلاحية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرًة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول، جاء فيها أنّ المواطنين الذين يخضعون لمعايير محدّدة سيتمكنون من العودة إلى وطنهم حتى 31 مارس/ آذار 2022 بجوازات سفر منتهية الصلاحية.

ومع ذلك، هناك العديد من الشروط التي يفترض توافرها، ولن يقبل بكل جواز سفر أمريكي منتهي الصلاحية كوثيقة عودة.

ويطبق هذا الإعفاء على المواطنين الأمريكيين في الخارج والعائدين مباشرًة إلى الولايات المتحدة (لا يطال الإعفاء من يغادرون البلاد للذهاب إلى مكان آخر) والذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم بعد 1 يناير /كانون الثاني من عام 2020.

إلى ذلك، هناك جوازات سفر محدّدة يشملها هذا القرار.

على جواز السفر المنتهية صلاحيته أن تكون مدة خدمته عشر سنوات أساسًا، مع استثناء للأشخاص الذين كانت أعمارهم 15 عامًا وما دون عند إصدار جواز السفر، الذي يخدمهم لمدة 5 سنوات.

يجب أن تكون جوازات السفر سليمة وبحوزة صاحبها.

يمكن للأمريكيين الذين يخضعون لهذه المعايير العودة إلى الولايات المتحدة أو الأراضي الأمريكية لغاية نهاية مارس/ آذار 2022.

ويُسمح بتوقف الرحلات لفترة قصيرة، ذلك أنّ بعض الوجهات ليس لديها رحلات عودة مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وأُعلن خلال هذا الأسبوع، أنّه اعتبارًا من 27 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت تكلفة الحصول على جواز سفر أمريكي جديد بمقدار 20 دولارًا، لتصل كلفته إلى 130 دولار لمدة صلاحية قدرها عشر سنوات بعدما كانت 110 دولارات.

وغرّدت وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: "الرسوم المتزايدة ضرورية لضمان استمرارنا في إنتاج واحدة من أكثر وثائق السفر والهوية أمانًا في العالم".

أحد الأسباب المحتملة لهذا الاستثاء حول جواز السفر منتهي الصلاحية هو تراكم التجديدات الناتجة عن الجائحة.

وينصح موقع وزارة الخارجية الأمريكيين بتوقّع أن يستغرق تجديد جواز السفر بين 8 و11 أسبوعًا، رغم أنه يمكن للأفراد دفع رسوم قدرها 60 دولارًا لتسريع العملية.

ومع ذلك، اعترف المسؤولون الحكوميون بأن فترات الانتظار خلال العامين الماضيين كانت أطول من المعتاد.

وقالت راشيل أرندت، نائبة مساعد السكرتير لخدمات جوازات السفر، في مؤتمر صحفي هذا الصيف إنه لم يكن من غير المعتاد أن تستغرق طلبات جوازات السفر ما يصل إلى 18 أسبوعًا، "وهذا يشمل وقت المعالجة لدينا، والاستقبال الداخلي الأولي للطلبات، والبريد".

كان هذا واقع الحال بالنسبة لكل الطلبات المقدمة للمرة الأولى وطلبات التجديد.

في ذلك الوقت، قدرت أرندت أن هناك بين 1.5 و2 مليون طلب جواز سفر معلّق.

ويمكن للأمريكيين في الخارج الذين تنتهي صلاحية جوازات سفرهم قبل 1 يناير/كانون الثاني 2022، إلى جانب الأشخاص الذين فقدت جوازات سفرهم أو سُرقت، التقدم بطلب للحصول على جواز سفر طارئ لتمكينهم من العودة إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، ستكون هذه الوثائق جيدة فقط لرحلة العودة إلى الولايات المتحدة، لذلك سيتعين على الأشخاص الذين يحصلون على جوازات السفر الطارئة هذه الخضوع للإجراءات المعتادة للحصول على جواز سفر جديد بعد ذلك.

لمزيد من الأسئلة المحددة، تنصح وزارة الخارجية الأمريكيين بالتواصل مع السفارة أو القنصلية الأمريكية الأقرب إلى مكان وجودهم.

ويتوجّب على الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج أو يقضون فترات طويلة تدوين أسمائهم ضمن برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) للحصول على أحدث إشعارات السفر والتنبيهات الأمنية.