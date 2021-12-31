نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN)-- إذا طلبت سمك النهاش في مطعم، فمن المحتمل أن تتوقع أن يتم تقديمه. لكن التقارير المتعددة على مدى العقد الماضي تشير إلى أن هناك فرصة قوية لأنك ستحصل على سمكة منخفضة القيمة.

وجدت دراسة أجرتها منظمة الحفظ Oceana عام 2019، والتي أجريت في الولايات المتحدة، أن سمكة واحدة من بين كل خمسة أسماك تم اختبارها في المطاعم والأسواق تم تصنيفها بشكل خاطئ.

يمكن أن يدفع المستهلكون ضعف سعر السلمون الذي يتم صيده، ولكن يتم تقديم ما يعادله في المزارع. وربما يعتقدون أنهم يأكلون جراد البحر الطازج الذي تم تجميده في الواقع لعدة أشهر.

الآن، يميل أحد المطاعم في دبي إلى استخدام التكنولوجيا لمساعدة عملائه على معرفة مصدر أسماكهم أثناء تناول الطعام.

يتلقى رواد المطعم الذين يطلبون الأسماك في Rockfish، وهو مطعم إيطالي على شاطئ البحر، رمز كيو آر مع طلبهم.

يرتبط الرمز الكودي بصفحة ويب تخبرهم متى وأين تم صيد أسماكهم، وكيف تم نقلها، وتوفر الشهادات اللازمة للتحقق من مصدرها المستدام.

يقول رئيس الطهاة التنفيذي للمطعم، ماركو أكوارولي، إن هناك الكثير من "المنتجات المزيفة أو الأسماء المزيفة" في القوائم حول العالم. "نحن هنا نبحث عن النضارة والجودة والاستدامة وإمكانية التتبع".

يشترك المطعم مع سوق المأكولات البحرية، وهو سوق للتجارة الإلكترونية يربط بين مشتري وبائعي الأسماك من جميع أنحاء العالم.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك للمطعم، شون دينيس: "المأكولات البحرية صناعة يتم إنشاؤها ليس بالضرورة احتيالًا ولكن مع تعتيم أو ظلام داخل سلسلة التوريد".

ويضيف: "من الصعب جدًا على المشترين معرفة من أين يحصلون على المأكولات البحرية".

نظرًا لأن سوق المأكولات البحرية يتتبع كل نقطة في سلسلة التوريد، يقول دينيس إنه يمكن أن يوفر بيانات دقيقة. ويقول: "إمكانية التتبع ... تعالج حقًا أوجه القصور داخل سلسلة التوريد".

يقول سوق المأكولات البحرية إنهم يزودون المشترين - مثل Rockfish - بالأدوات التي يحتاجون إليها لإجراء عمليات شراء مستدامة.

ويضيف أكوارولي: "نحن سعداء جدًا الآن". "ضيوفنا متأكدون بنسبة 100٪ من مكان وجود الأسماك في آخر 24 ساعة (طازجة)".