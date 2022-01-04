منازل ملونة تتربع على قمة جبل سعودي ستثير فضولك.. ما سرها؟

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تشاهد صور الفوتوغرافي، فاروق أفزال، وهو باكستاني مقيم في المملكة العربية السعودية، ستشعر حتمًا بالفضول حول موقع المنازل الملونة التي تتربع على قمة جبل شاهق في البلاد.. فما سرها؟

Credit: Farooq Afzal

وبينما كان المصور الباكستاني في إجازة العيد، قرّر السفر إلى منطقة عسير والباحة والمدن الجميلة المحيطة بها، لأن كنوز الجمال الحقيقية مخفية بمنطقة عسير، على حد وصفه.

وعندما أراد استكشاف جانبًا جديدًا في أبها، أخبره أحد الأصدقاء عن منتزه السحاب، بالقرب من جبل السودة، في أبها.

Credit: Farooq Afzal

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يتميز منتزه السحاب بإطلالته الجميلة على تهامة غرباً والقرى المحيطة شرقاً. وكغيره من المنتزهات الأخرى، حظي بوجود الكثير من الخدمات التي يحتاجها مرتادوه.

وهناك، لفتت انتباه فاروق مجموعة من المنازل الملونة، التي تقع في أعلى منتزه السحاب.

ويقول فاروق: "يُعتبر منتزه السحاب من أجمل المنتزهات السياحية في مدينة أبها بسبب موقعه الرائع على جبل عالٍ.. ليس ذلك فحسب، وإنما أجوائه تعتبر ساحرة وذات طبيعة خلابة ومريحة نفسيًا".

وتم إنشاء العديد من هذه الغرف الملونة للاستراحة، والسياحة.

ويمكن أيضًا طلب الطعام، والاستمتاع بالمناظر الرائعة في أعالي الجبال، خاصة خلال موسم الأمطار والضباب.

Credit: Farooq Afzal

وقال المصور الفوتوغرافي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "جماله الطبيعي الهائل، وارتفاعاته الشاهقة، ومناظره المبهجة، ومناخه المعتدل يوفر جنة مثالية من الجبال.. المشهد رائع حقًا".

Credit: Farooq Afzal

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، فإنها كانت رائعة، بحسب ما ذكره فاروق.

وتساءل كثيرون عما إذا تواجد هذا المكان حقًا في المملكة العربية السعودية، حيث تفاجأ غالبية الأشخاص تمامًا، وشعروا بالحماس للتخطيط لزيارة هذا المكان الجميل.

وينصح المصور الفوتوغرافي بارتداء ملابس خفيفة لأنك ستمشي كثيرًا حتى تحصل على صور جيدة، إضافة إلى إحضار الماء لأنه قد يساعد أيضًا.

وقال: "التجربة جميلة جدًا إلى درجة أننا لا نستطيع إلا أن نتخيل كيف عاش الناس منذ سنوات عديدة".

Credit: Farooq Afzal

وأوضح فاروق أن المناخ كان يتغير باستمرار كلما ارتفع عن الأرض، كما يمكن ملاحظة الغيوم وبعض قطرات الندى على زجاج السيارة. واصفًا الرحلة بـالـ"رائعة".