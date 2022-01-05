مشهد يحبس الأنفاس..شاهد لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي

في دبي.. حطمت هذه النافورة الرقم القياسي لكونها الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالتزامن مع بداية العام الجديد، شهدت دولة الإمارات موجًة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، ما دفع سكان مدينة دبي إلى توثيق اللحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذه الأجواء الماطرة، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات مقطع فيديو وثّق لحظة نادرة، تتمثل في ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي، أعلى مبنى في العالم.

وعبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، شارك خليفة سعيد سليمان، رئيس المراسم لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو يبرز لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة بشكل متكرر لبضع ثوان، ليبدو المشهد وكأنه مأخوذ من فيلم سينمائي.

وبالتزامن مع احتفال البرج بـ 12 عامًا على افتتاحه رسمياً في الرابع من يناير/ كانون الثاني عام 2010، شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يحبس الأنفاس للبرج وسط البرق أثناء تساقط الأمطار، والذي انتشر بدوره مثل البرق على منصات الواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب متابعيه على موقع "إنستغرام"، والذين عبّروا عن دهشتهم بمشهد البرج وسط العاصفة الرعدية.

وبارتفاع يبلغ 828 متراً، يحتفظ برج خليفة بلقبه كأطول مبنى في العالم منذ افتتاحه العام 2010، ويعد بمثابة تحفة هندسية عالمية تعكس جمال مدينة دبي وتستقطب إليها السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125 بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق 148 وعلى ارتفاع 555 متراً، وفقًا لموقع Visit Dubai.

وفيما يلي الأرقام القياسية العالمية التي حصدها برج خليفة :