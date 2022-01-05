افتتاح أطول نفق لطريق سريع تحت الماء في الصين

نشر الأربعاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد حوالي 4 سنوات من البناء، أصبح أطول نفق لطريق سريع تحت الماء في الصين مفتوحًا اليوم أمام حركة المرور.

وبطول 10.79 كيلومتر، يمتد نفق تايهو تحت بحيرة تايهو في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، على بعد حوالي 50 كيلومترًا شرق شانغهاي.

ووفقًا لمسؤولين حكوميين في جيانغسو، تم بناء النفق بتكلفة 9.9 مليار يوان، أي حوالي 1.56 مليار دولار.

وبدأ البناء في 9 يناير/ كانون الثاني 2018.

واستُخدم أكثر من مليوني متر مكعب من الخرسانة لبناء النفق بالاتجاهين، والذي يتألف من ستة ممرات، ويبلغ عرضه 17.45 مترًا، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وتم تجهيز سقف النفق بأضواء LED ملونة، مصممة لمنع إجهاد السائق.

داخل نفق طوله 10.79 كيلومتر أسفل بحيرة تايهو. Credit: FeatureChina/AP

ويُعد النفق جزءًا من طريق تشانغتشو-ووشي السريع البالغ طوله 43.9 كيلومتر، والذي تم افتتاحه للناس في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ويوفر النفق طريقًا سريعًا بديلاً للأشخاص الذين يسافرون بين شانغهاي ونانجينغ، عاصمة جيانغسو.

ليس ذلك فحسب، وإنما يربط أيضًا الطرق السريعة في سوتشو، وووشي، وتشانغتشو.

وبُني النفق لتخفيف ازدحام حركة المرور على المدن المجاورة لبحيرة تايهو، مع تعزيز التنمية الاقتصادية للمدن في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.

ويُذكر أن أطول نفق طريق سريع في العالم هو نفق رافاست النرويجي، الذي يبلغ طوله 14.3 كيلومتر، حيث يمتد بين مدينة ستافانجر وبلدية ستراند.

ويبلغ طول النفق تحت الماء من خط خليج طوكيو المائي، وهو طريق سريع للسيارات يمر تحت خليج طوكيو، حوالي 9.6 كيلومتر.

وفيما يتعلق بالأنفاق تحت الماء بشكل عام، فإن الشرف الأول يذهب إلى نفق القناة، الذي يربط إنجلترا وفرنسا بالسكك الحديدية.

ويصل طول الجزء المغمور منه لمساحة 37.9 كيلومتر، وهو أطول نفق تحت الماء في العالم.