الكشف عن قائمة بـ20 شركة طيران من الأكثر أماناً في العالم لعام 2022

رقم قياسي جديد في عدد المسافرين منذ بداية الوباء.. كيف تخطط شركات الطيران للتعامل مع تدفق السياح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن العام الماضي كان عامًا صعبًا بالنسبة لشركات الطيران، إذ استمر التراجع في السفر الجوي طوال عام 2021، بسبب تأثير الجائحة المستمر.

وحتى الآن، بعد عامين من ظهور "كوفيد-19" لأول مرة، لا يزال يتواجد عدد أقل بكثير من المسافرين والطائرات التي تحلق في السماء.

واستمر الفيروس في الهيمنة على المحادثات حول السلامة الجوية، مما أدى إلى إحداث بعض التغييرات المهمة ضمن القائمة السنوية لأكثر شركات الطيران أمانًا في العالم بحسب تصنيف موقع "Airline Ratings"، وهو موقع إلكتروني لسلامة شركات الطيران ومراجعة المنتجات.

وهذا العام، احتلت شركة طيران نيوزيلندا المرتبة الأولى على جدول السلامة السنوي، الذي يراقب 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، من خلال قياس عدة عوامل مثل سجلات حوادث الطيران، والحوادث الخطيرة، وعمر الطائرات، وكذلك البروتوكولات المعنية بـ"كوفيد-19".

احتلت الناقلة الوطنية الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على القائمة Credit: Boeing

ومُنحت شركة الطيران الوطنية في نيوزيلندا، طيران نيوزيلندا، المركز الأول "نظرًا لسجلها الممتاز في الحوادث، وعدد ابتكارات قمرة القيادة، وتدريب الطيارين، وعُمر الأسطول المنخفض للغاية"، وفقًا لما ذكره جيفري توماس، رئيس تحرير الموقع الأسترالي.

واحتلت شركة "الاتحاد" للطيران المركز الثاني، بينما جاءت الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث، فيما حصدت الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران "تاب البرتغال" المركزين الرابع والخامس على التوالي.

احتلت شركة الطيران القطرية، والتي يقع مقرها الرئيسي في الدوحة، المرتبة الثالثة ضمن القائمة Credit: Airbus

وكانت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" غائبة بشكل ملحوظ بين المراكز الخمسة الأولى، والتي حصلت على لقب أكثر خطوط الطيران أمانًا في العالم بين العامين 2014 و2017، وكذلك بين العامين 2019 إلى 2021 (لم يحدد فائز واضح في عام 2018).

واحتلت الناقلة الأسترالية المركز السابع هذه المرة بسبب "زيادة طفيفة في الحوادث مقترنة بعُمر الأسطول".

فقدت خطوط كانتاس الجوية المركز الأول على قائمة موقع AirlineRatings لشركات الطيران الأكثر أمانًا في العالم. Credit: Boeing

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تم تحويل مسار طائرة تابعة لخطوط "كانتاس" الجوية كانت مسافرة من مدينة بيرث الأسترالية إلى أديلايد في غرب أستراليا بسبب اختلال توازن الوقود، في واقعة مصنفة على أنها "حادثة خطيرة".

وأوضح توماس قائلاً: "واجهت شركات الطيران صعوبة خلال العامين الماضيين، حين تسبب كوفيد -19 في خفض رحلات السفر، وركز محررو تصنيفات شركات الطيران بشكل خاص على الإجراءات التي تتعهد بها شركات الطيران لإعادة تدريب الطيارين قبل العودة إلى الخدمة".

وأشار توماس إلى أن "طيران نيوزيلندا تُعد شركة رائدة في هذا المجال مع إجراء إعادة تدريب شامل".

تطورات السلامة

وجاءت شركة طيران الإمارات في المرتبة 20 على القائمة التي تراقب 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم. Credit: Airbus

كما تلقت شركة الطيران الثناء لكونها رائدة على مستوى العالم في تحسينات السلامة التشغيلية على مدى العقود الأربعة الماضية.

وتشمل مبادراتها المختلفة أن تصبح واحدة من أولى شركات الطيران في العالم التي جربت استخدام تقنية "Assaia Apron AI" لتحسين أوقات إقلاع طائراتها.

وقال توماس لـCNN: "لقد تميزت شركة طيران نيوزيلندا في جميع مجالات السلامة الواسعة، ولم تغفل أبدًا عن أدق التفاصيل أثناء رعاية أطقم الضيافة على متن رحلاتها الذين عملوا تحت ضغط كبير".

وفي بعض المناسبات، اختار "AirlineRatings" ببساطة تسمية الفائز به، قبل إدراج بقية شركات الطيران الكبرى أبجديًا، لكن الموقع اختار مؤخرًا تصنيف كل شركة من أفضل 20 شركة طيران بالترتيب العددي، مما يكشف عن بعض التحركات المهمة من عام إلى آخر.

احتلت شركة الطيران الوطنية في سنغافورة المرتبة الرابعة على القائمة Credit: Airbus

وعلى سبيل المثال، احتلت طيران الإمارات المرتبة الخامسة في قائمة عام 2021، لكن شركة الطيران الإماراتية أُدرجت في المركز الـ20 هذا العام، بينما احتلت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" المرتبة الـ 13 في عام 2021، لكنها ليست مدرجة ضمن قائمة أفضل 20 شركة جديدة لعام 2022.

وأصدر موقع "AirlineRatings" أيضًا قائمة بأسماء شركات الطيران منخفضة التكلفة الأكثر أمانًا في العالم بترتيب أبجدي، حيث تم تصنيفها بالتساوي، وأفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة هي "أليجانت للطيران"، و"إيزي جيت"، و"خطوط فرونتير الجوية"، و"خطوط جيت ستار الجوية"، و"خطوط جيت بلو الجوية"، و"رايان إير"، و"خطوط فيت جيت"، و"Volaris"، و"Westjet" و"ويز للطيران".

قائمة موقع "Airline Ratings" لأكثر شركات الطيران أماناً في العالم لعام 2022: