نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

"جنة في البحر الكاريبي".. أكبر جزيرة في الباهاما للبيع بـ19.5 مليون دولار

بعد أن دمرها الوباء..شركة رحلات كاريبية تجد طرقًا جديدة لجذب العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطّط للسفر إلى جزر الكاريبي، إليك ما تحتاج إلى معرفته وما يمكنك توقعه إذا كنت ترغب في الزيارة أثناء جائحة كوفيد -19.

أول ما يجب معرفته أن منطقة البحر الكاريبي تتكون من 13 دولة جزرية مستقلة.

وتتبع لها أقاليم ما وراء البحار، لكل منه قوانينه الخاصة، المتغيّرة باستمرار.

وفرضت بعض تلك الأقاليم حظر سفر، أو غيرت شروط تطلّبات السفر إليهم بسبب تفشّي متحوّر أوميكرون.

وتفرض بعض الجزر الحجر الصحي على الوافدين، حتى من تلقى اللقاح كاملًا، فيما تتساهل جزر أخرى لدرجة أنها لا تطلب حتى إجراء فحص كوفيد-19. وتختلف التدابير المفروضة تبعًا لبلدك الأصلي.

وفي ما يلي كل ما تحتاج معرفته عن 9 وجهات كاريبية شهيرة ترغب بالسفر إليها:

أروبا

Credit: DPPA/Sipa USA/AP

تتميز حديقة أريكوك الوطنية بالكهوف والمناظر الطبيعية الصحراوية والسحالي العملاقة. أما شواطئها اللامتناهية المتميّزة بمياه صافية فتشكّل مصدر الجذب الأساسي للسيّاح.

من يستطيع الذهاب: اعتبارًا من 5 يناير/ كانون الثاني، يمكن لمواطني جميع الدول الدخول باستثناء سبع تقع في جنوب إفريقيا، هي: بوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، والموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

شروط الدخول: تختلف بحسب بلد المغادرة.

وضعت أروبا قائمة بالبلدان الشديدة الخطورة، وتقع جميعها في أوروبا. على الوافدين منها الالتزام بفحوص أكثر حزمًا من الزوار الآخرين، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائها أكثر من يوم واحد قبل التوجّه إلى أروبا.

أما في ما يتعلق بالأشخاص الآتين من بلدان عالية الخطورة، مثل الولايات المتحدة وكندا، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 الجزيئي قبل يومين كحد أقصى من التوجه إلى أروبا، ويعفون من الفحص عند الوصول.

ويمكن لبعض المسافرين المحصّنين تجاوز الاختبار.

تأمين الوافدين إلى هذه الجزيرة إلزامي. ورغم عد توافر مكان مخصص للحجر الصحي إلا أنه يتعين على من ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 البقاء في عزلة إلزامية.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر فإنّ المستوى الرابع لتفشي "كوفيد-19" عالي الخطورة لذا، تجنب السفر إلى أروبا.

جزر البهاما

Credit: Francisco Blanco/Alamy

تتكون جزر البهاما من 700 جزيرة. فمن الأنغام الصاخبة على جزيرة نيو بروفيدنس، إلى الشواطئ الهادئة في العديد من الجزر التي لا يرتادها السياح كثيرًا، يمكنك السباحة مع الخنازير أو الغوص مع أسماك القرش.

من يستطيع الذهاب: جزر البهاما تستقبل جميع المسافرين الدوليين.

شروط الدخول: إبراز السياح المحصنين نتيجة سالبة من فحصد سريع أو RT-PCR أجري قبل ثلاثة أيام كحد أقص من الوصول.

يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين من الفحوص.

أما بين الجزر فيتوجّب عليك ملء طلب التأشيرة الصحية والاشتراك في تأمين كوفيد-19 الصحي الخاص بها.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر، تقع جزر الباهاما في المستوى الثالث "الخطر" لتفشي كوفيد-19.

بربادوس

Credit: Jon G. Fuller/VWPics/AP

ممارسة رياضة الغولف، والتاريخ، والعمارة تجذب الزوار إلى أقصى جزيرة شرقية في منطقة البحر الكاريبي.

من يستطيع الذهاب: ترحب الجزيرة بالزوار من جميع أنحاء العالم.

شروط الدخول: في حال الوصول إليها جوًّا، يتوجب على الملقحين بالكامل أو غير الملقحين إبراز نتيحة سالبة من فحص RT-PCR أجري قبل ثلاثة أيام كحد أقصى من الوصول، أو نتيجة اختبار PCR السريع قبل يوم واحد من الوصول. كما يجب تحميل النتائج على تطبيق BIMSafe.

وقد يتم اختيار بعض المسافرين المحصّنين عشوائيًا لإجراء فحص مستضد سريع عند الوصول، لكن لا يخضعون للحجر الصحي في انتظار النتائج. أما المسافرون غير الملقحين فسيخضعون للحجر الصحي مدة خمسة أيام، وإجراء فحص PCR آخر والبقاء في الحجر الصحي حتى صدور النتيجة. كما عليهم حجز غرفة الإقامة في وقت مبكر لدى مسكن معتمد من قبل الحكومة.

في حال الوصول بحرًا، يمكن للأشخاص الملقحين بالكامل مباشرة رحلاتهم الاستكشافية على الشاطئ. ويطلب منهم إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 سالبة.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر: المستوى الرابع لتفشي كوفيد-19 "عالي الخطورة". تجنب السفر إلى بربادوس.

كوراساو

Credit: Jon G. Fuller/VWPics/AP

يمكن الوصول إلى الشعاب المرجانية في الجزيرة والسفن الغارقة من خلال ممارسة الغوص والغطس. أما العاصمة ويلمستاد المدرجة على موقع التراث العالمي لليونسكو، تجذب هواة التاريخ.

من يستطيع الذهاب: تقسم كوراساو الآن البلدان والأقاليم، والمسافرين الآتين منها، إلى فئتين فقط: منخفضة الخطورة وعالية الخطورة. وفي 5 يناير/ كانون الثاني، اعتبرت كوراساو جميع عالية الخطورة.

شروط الدخول: إبراز الزائرين نتيجة سالبة من فحص كوفيد-19، لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة قبل الرحلة إلى الجزيرة، ولا استثناءات للمُلقحين بشكل كامل. يُعفى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا وما دون ذلك من الفحص.

إجراء الفحص المستضد في مختبر محلي في اليوم الثالث من الزيارة، ويتوجّب على جميع المسافرين ملء بطاقة تحديد موقع المسافرين قبل 48 ساعة من الوصول. لا توجد إجراءات حجر صحي ما لم تكن نتيجة الفحص موجبة لكوفيد-19 أثناء إقامتك.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر: المستوى الثالث لتفشي كوفيد-19 "الخطر". احصل على لقاحك كاملًا قبل السفر إلى كوراساو.

جمهورية الدومنيكان

Credit: Erika Santelices/AFP/Getty Images

شواطئ من الدرجة الأولى، ومجموعة من المنتجعات في انتظار الزوار. وتتمتّع هذه المنطقة بجغرافيا متنوعة، بين الغابات المورقة والجبال والمناطق شبه القاحلة

من يستطيع الذهاب: لا تستقبل الجزيرة السيّاح القادمين من أنغولا، وبوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وناميبيا، وجنوب إفريقيا. أما الوافدين من مختلف دول العالم فتعتمد شروط دخولهم على البلد الآتين منه.

شروط الدخول: لا يحتاج المسافرون من العديد من الدول، ضمنًا الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وفرنسا، إلى إجراء فحص كوفيد-19 للدخول. أما قائمة الدول التي علي الوافدين منها إبراز نتيجة سالبة منها لفحص PCR قبل 72 ساعة كحد أقصى، تتضمّن البرازيل، وإيرلندا، والمملكة المتحدة، إلى دول أخرى.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر: المستوى الثالث للتفشي "الخطر". تحصّن بالكامل قبل السفر إلى جمهورية الدومينيكان.

جامايكا

Credit: Valery Sharifulin/TASS/Getty Images

موسيقى الريغي ودانسهول في جامايكا، إلى الأجواء المريحة تعد عوامل جذب دائمة لهذه الجزيرة. كما تجذب الشواطئ الاستوائية، والشلالات، والمأكولات الشهية الزوار.

من يستطيع الذهاب: رفعت جامايكا حظر السفر عن ثماني دول في الجنوب الأفريقي من منتصف ديسمبر/ كانون الأول، والجزيرة مفتوحة الآن لأي شخص يستوفي شروط الدخول.

شروط الدخول: يجب أن يبرز المسافرون الذين يبلغون من العمر 12 عامًا وما فوق على نتيجة سالبة من فحص PCR الجزيئي أو HGTPW المستضد أجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ السفر. ويجب ملء استمارة تصريح السفر.

ويتم توجيه الزوار إلى "الممرات المرنة" المصممة خصيصًا للسياح، بإضافة إلى أماكن الإقامة المرخص لها الأخرى التي تلبي معايير الأمان الخاصة بكوفيد-19. وإذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص كوفيد-19 عند الوصول، فستحجر في غرفتك الفندقية حتى تحصل على نتيجة سالبة.

لن يُطلب الحجر الصحي عند الوصول من المسافرين الملقحين بالكامل المقيمين خارج الممرات المرنة والذين قدموا نتيجة سالبة من PCR أجري خلال ثلاثة أيام من المغادرة إلى جامايكا.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر: المستوى الثاني للتفشي "المعتدل". تأكد من حصولك على التطعيم الكامل قبل السفر إلى جمهورية الدومينيكان.

بورتوريكو

Credit: Xavier Garcia/Bloomberg/Getty Images

سان خوان القديمة الساحرة والتاريخية جاهزة للاستكشاف. وتعد كازينوهات الجزيرة، وغابة اليونكي الوطنية المطيرة أيضًا، من أفضل مناطق الجذب الأخرى بالإضافة إلى الأنشطة المائية في العديد من شواطئ الجزيرة.

من يستطيع الذهاب: كإقليم أمريكي، تتبع بورتوريكو أحدث الإرشادات التي تسمح فقط للسياح الأجانب الملقحين بالكامل بالدخول. يُعفى من بلغوا سن 17 عامًا وما دون، وفي إمكان مواطني الولايات المتحدة الدخول من دون تطعيم.

ورُفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب إفريقيا.

شروط الدخول: يتعين على الزوار الذين يدخلون أحد المطارات الثلاثة، سواء على متن طائرات تجارية أو خاصة، ملء نموذج إقرار السفر.

يتوجّب على المسافرين الملقحين بالكامل، الآتين على متن رحلات داخلية تحميل بطاقة التطعيم الخاصة بهم على بوابة الجزيرة على الإنترنت. أمّا المسافرون غير الملقحين على الرحلات الداخلية فعليهم الحصول على نتيجة سالبة من فحص PCR أو فحص المستضد خلال 48 ساعة من الوصول.

يجب على المسافرين الذين يصلون من دون فحص إجراء فحص خلال 48 ساعة من الوصول والتزام الحجر الصحي بانتظار النتائج. وقد يؤدي عدم الامتثال لهذا الإجراء إلى دفع غرامة.

يجب على السياح الذين يصلون على متن رحلات دولية إبراز نتيجة فحص سالبة قبل يوم واحد من السفر.

لا يمكن للمسافرين غير الملقحين من سن 12 عامًا وما فوق النزول من السفن السياحية لزيارة الجزيرة.

جزر توركس وكايكوس

Credit: Alamy

تشتهر هذه الأراضي البريطانية الواقعة وراء البحار بشعابها المرجانية، وتمتزج مشاهدة الحيتان والغطس ومجموعة من الأنشطة الخارجية الأخرى بشكل جيد مع الجمال المائي الطبيعي للجزر.

من يستطيع الذهاب: ترحب جزر توركس وكايكوس بالزوار من جميع أنحاء العالم لقضاء إجازة على أراضيها.

شروط الدخول: يجب أن تحصل على تطعيم كامل إذا كان عمرك 16 عامًا أو أكثر للزيارة. ويحتاج جميع المسافرين من عمر 10 أعوام وما فوق إلى نتيجة سالبة من فحص PCR أجري قبل ثلاثة أيام من الوصول للدخول.

واعتبارًا من 14 يناير/ كانون الثاني، سيتعين على الزوار من عمر سنتين وما فوق إجراء فحص PCR.

يجب على المسافر ملء نموذج تصريح السفر، كما أن تأمين السفر المعني بكوفيد-19 مطلوب أيضًا.

وضمن إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالسفر، تصنّف في المستوى الثالث لتفشي كوفيد-19 "الخطر". احصل على التطعيم الكامل قبل السفر إلى جزر تركس وكايكوس.

جزر فيرجن الأمريكية

من الطعام الفاخر وغوص السكوبا ولعب الغولف في سانت كروا، إلى الشواطئ البكر لسانت جون، هذه الجزر لديها الكثير لتقدمه. وفي سانت توماس المفعمة بالحيوية، تعتبر القوارب، والتسوق المعفى من الرسوم من عوامل الجذب الكبيرة.

من يستطيع الذهاب: كإقليم أمريكي، تتبع جزر فيرجن الأمريكية أحدث الإرشادات التي تسمح فقط للسياح الأجانب الملقحين بالكامل بالدخول. يتم إعفاء الأعمار من 17 عامًا وما دون، ولا يتعين على مواطني الولايات المتحدة تلقي التطعيم للزيارة.

تم رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب إفريقيا.

شروط الدخول: يُطلب من المسافرين المحليين الذين يبلغون من العمر 5 أعوام وما فوق عن طريق الجو أو البحر استخدام بوابة USVI Travel Screening Portal، التي تنشئ رمز الاستجابة السريعة الذي يجب تقديمه للمسؤولين المحليين عند الوصول.

يجب على كل من المسافرين المحليين الملقحين وغير الملقحين تقديم نتيجة سالبة لفحص كوفيد-19 أجري في غضون ثلاثة أيام من الوصول ما لم يتلقوا اللقاح في جزر فيرجن الأمريكية

يجب على المسافرين الذين يصلون على متن رحلات دولية تقديم نتيجة سالبة خلال يوم واحد من السفر. ويجب على السياح الدوليين الذين يصلون بواسطة العبّارة تقديم نتيجة فحص سالبة خلال ثلاثة أيام من السفر.

يحق فقط للسياح الأجانب الملقحين بالكامل النزول من السفن السياحية، ويجب على جميع المسافرين عن طريق البحر الذين يبلغون من العمر سنتين وما فوق تقديم نتيجة سالبة من فحص كوفيد-19 أجري خلال ثلاثة أيام من الوصول.