كيف تجهز سيارتك لفصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما ندخل تدريجيًا في فصل الشتاء القارس، من المهم جدًا أن تكون سيارتك جاهزة للاستخدام بشكل يتلاءم مع هذا الطقس. وبالطبع، هناك بعض الأمور التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قم بصيانة الرادياتير والحفاظ على مستوى مانع التجمد

تحقق من إطاراتك أو استبدلها بأخرى مناسبة لجميع الأحوال الجوية أو قم بوضع الإطارات ثلجية

احتفظ بخزان الغاز ممتلئًا لتجنب الجليد في الخزان وخطوط الوقود.

وقم أيضًا بإعداد مجموعة أدوات الطوارئ الشتوية للاحتفاظ بها في سيارتك في حال تقطعت السبل بك. ويجب أن تشمل الأدوات ما يلي: