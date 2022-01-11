ما هو تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا، يوم الاثنين، للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي، بينما يترّقب العالم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وفي إرشاداتها الشاملة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجرافيك أعلاه:

لم تتم إضافة أي وجهة جديدة من الدول العربية إلى المستوى الرابع الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع للغاية"، والذي يشمل كل من العراق، والأردن، والسعودية، والصومال، ولبنان.

أما في المستوى الثالث، وهو تصنيف يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع"، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تحديثها الاثنين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من الدول العربية، لتنضما إلى مصر، وليبيا، وقطر، وتونس، والأراضي الفلسطينية من دول العربية.

وفي المستوى الثاني، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تحديثها الاثنين دولة الكويت، لتنضم إلى جزر القمر وموريتانيا من الدول العربية.

ولم تتم إضافة أي وجهة جديدة إلى فئة المستوى الأول الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "منخفض"، ويشمل من الدول العربية كل من سلطنة عُمان، والمغرب، وجيبوتي.

وهناك وجهات ذات مخاطر "مجهولة" حسب تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بسبب عدم توفر المعلومات حولها. ولم تتم إضافة أي وجهة جديدة لهذه الفئة في التحديث الأخير، والتي تشمل من الدول العربية كل من الجزائر، وسوريا، واليمن، والسودان.