فيديو يوثق فرحة سعوديين بهطول الأمطار وحبات البرد بأسلوب خاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر السعوديون عادة بفرح شديد عند تساقط الأمطار في البلاد، وكان ذلك واضحًا في مقطع فيديو رصده المصور الفوتوغرافي، فهد الشنبري، بعدسة كاميرته.

سحابة وادي الخشعه عرضه #الطايف_الان برفقة المبدعين @my_sefri @ksaihotmail @Makkah_wether @mahermx111 @AlArabiya_Taqs https://t.co/0Lr47PyBbt

وبينما يقف بعض الأشخاص تحت المطر للاستمتاع بتساقطه، يعبر آخرون عن شعورهم بالفرح بطريقة أخرى.

Credit: Fahad Al-Shanbari

وكان الشنبري برفقة اثنين من أصدقائه، وهما عبدالرحمن السفري وفهد المنصوري، عندما بدأوا في متابعة تكونّ سحابة مميزة تشكلّت قاعدتها على بداية طريق الشفا. وبالتالي، تم تحديد اتجاه السحابة بحسب خبرة الأصدقاء، حيث اتجهوا جميعًا لاستقبالها في تلك المنطقة.

Credit: Fahad Al-Shanbari

وقال المصور السعودي: "بدأت حبات المطر تتساقط علينا تدريجياً حتى وصلت السحابة بكامل قوتها، وانهمر المطر والبرد بغزارة جدًا، فكانت تلك الفرحة والمشاعر الحقيقية التي يعجز الإنسان عن وصفها".

بفضل من الله توفقنا اليوم في استقبال سحابة مميزة على وادي خشعة بني عمر #الطايف #الطايف_الان #امطار_الطايف بدأنا متابعة تكون السحابة الساعة 3.14م بداية المطر 3.29 م نهاية المطر 3.44 م برفقة الأصدقاء عبدالرحمن السفري @my_sefri فهد المنصوري @ksaihotmail @Makkah_wether https://t.co/CuDCpjC52q

وتعبيرًا عن شعورهم بالسعادة بتساقط المطر وحبات البرد، وثّق الشنبري مقطع فيديو لأصدقائه وهم يرقصون "المجرور"، في وادي خشعة بني عمر بمدينة الطائف.

ويُعد فن "المجرور" من الموروث الشعبي القديم لمدينة الطائف، وهو يُقام في الأعياد والمناسبات للتعبير عن الفرح والترحيب بطريقة خاصة.

احتفالات مطاردين الأمطار #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦 #اليوم_الوطني٩١ #الطائف #الطايف_الان @my_sefri 🇸🇦 @ksaihotmail 🇸🇦 الشيلة للفنان / راشد عبدالرحمن https://t.co/IE181ayS2u

وأوضح الشنبري أن الرقصة لم تنفذ بالشكل الصحيح في مقطع الفيديو بسبب مشاعر الفرح التي غمرت جميع الأشخاص، نتيجة تساقط المطر وحبات البرد بغزارة.

Credit: Fahad Al-Shanbari

وقرّر بدوره رصد هذا الفيديو لأنه يعكس لحظة فرح عفوية لا يُوجد فيها أي تصنع.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين شعروا بالسعادة لدى مشاهدة اللحظات الأولى لتساقط المطر والبرد، حيث وصف الشنبري الأمر بأنه "أجمل" يوم يتابع فيه سحابة من بداية تكونها حتى نهايتها.