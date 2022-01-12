قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2022

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن هناك فجوة آخذة في الاتساع بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها عندما يتعلق الأمر بحريات السفر.

ويقيّم مؤشر "هينلي" لجوازات السفر الخاص بالشركة، جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006، وذلك استنادًا إلى البيانات الحصرية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ويشير التقرير إلى أن زيادة التدابير المشدّدة المفروضة على السفر والمستمرة التي أُدخلت على مدار جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى فجوة في التنقل العالمي تُعد الأكبر منذ إطلاق هذا المؤشر قبل 16 عامًا.

ولا يأخذ المؤشر قيود السفر المؤقتة في الحسبان، واضعًا إمكانية السفر الحالية جانبًا.

ويتصدّر قائمة تصنيف جوازات السفر جوازي السفر الياباني والسنغافوري، إذ يتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول. ويتفوقان بذلك على حاملي جوازات السفر الأفغانية بـ166 وجهة سفر أكثر، والذي يحتل أسفل مؤشر الـ199 جواز سفر، ويمكن لحامليه الوصول إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أوروبا تهيمن على المراكز العشرة الأولى

تمتلك ألمانيا جواز السفر الأوروبي الأعلى مرتبة. Credit: Alex Grimm/Getty Images

وبقيت التصنيفات دون تغيير تقريبًا مع دخولنا الربع الأول من عام 2022، حيث تعادلت كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني ( مع مجموع 190 دولة). وتأتي فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا في المركز الثالث (مع مجموع 189 دولة).

وتهيمن دول الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة كالمعتاد، حيث صعدت كل من فرنسا، وهولندا، والسويد نقطة واحدة لتنضم إلى النمسا، والدنمارك في المركز الرابع (مع مجموع 188 دولة)، وتحتل أيرلندا والبرتغال المركز الخامس (مع مجموع 187 دولة).

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تصدرّتا قائمة هذا التصنيف عام 2014، فقد صعدتا إلى المرتبة السادسة، إلى جانب أربعة دول أخرى وهي سويسرا، والنرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

واحتلت أستراليا المركز السابع مع كندا، وجمهورية التشيك، واليونان، ومالطا. وتشكل دول أوروبا الشرقية بقية المراكز العشرة الأولى.

وصعدت المجر وبولندا إلى المركز الثامن من هذا التصنيف، وصعدت ليتوانيا وسلوفاكيا إلى المركز التاسع، أما إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا فاحتلت المركز العاشر.

الهجرة الداخلية الإيجابية

ويشير التقرير إلى أن ظهور متحور "أوميكرون" في أواخر العام الماضي، سلّط الضوء على الانقسام المتزايد في التنقل الدولي بين البلدان الغنية والفقيرة، بارزًا القيود الصارمة المفروضة على الدول الأفريقية بشكل رئيسي، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنها أقرب إلى "سفر الفصل العنصري".

وبغض النظر عن الجائحة، فقد توسعت مستويات حرية السفر بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.

وفي عام 2006، وجد مؤشر "هينلي" لجوازات السفر أنه يمكن للفرد، في المتوسط ​، زيارة 57 دولة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مقدمًا. واليوم، تضاعف هذا الرقم إلى 107.

ومع ذلك، فإن هذه الحريات الجديدة تتمتع بها في المقام الأول مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية والدول الآسيوية الأكثر ثراءً، على عكس حاملي جوازات السفر من دول مثل أنغولا، والكاميرون، ولاوس الذين بإمكانهم دخول حوالي 50 وجهة فقط.

وقال كريستيان كايلين، رئيس "هينلي وشركاءه" إن فتح قنوات الهجرة سيكون أمرًا حاسمًا للتعافي بعد الجائحة، لافتًا إلى أن "جوازات السفر والتأشيرات تُعد من بين أهم الأدوات التي تؤثر على عدم المساواة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم لأنها تحدد فرص التنقل العالمي".

وأضاف: "الحدود التي ولدنا فيها، والوثائق التي يحق لنا الاحتفاظ بها، ليست أقل اعتباطية من لون بشرتنا. تحتاج الدول الغنية إلى تشجيع الهجرة الداخلية الإيجابية في محاولة للمساعدة في إعادة توزيع الموارد البشرية والمادية وإعادة توازنها في جميع أنحاء العالم".

أفضل جوازات السفر لعام 2022:

اليابان وسنغافورة (192 وجهة سفر) ألمانيا وكوريا الجنوبية (190) فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا (189) النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والسويد (188) أيرلندا والبرتغال (187) بلجيكا، ونيوزيلاندا، وسويسرا، والنرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة (186) جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، وأستراليا، وكندا (185) بولندا وهنغاريا (183) ليتوانيا وسلوفاكيا (182) إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (181)

أسوأ جوازات السفر لعام 2022:

وتتمتع العديد من الدول بالقدرة على الدخول إلى أقل من 40 دولة من دون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول:

104. كوريا الشمالية (39 وجهة)

105. نيبال والأراضي الفلسطينية (37).

106. الصومال (34)

107. اليمن (33).

108. باكستان (31).

109. سوريا (29).

110. العراق (28).

111. أفغانستان (26).

مؤشرات أخرى

تُعد قائمة "هينلي وشركاءه" واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.

ويقدم مؤشر "هينلي" لجوازات السفر تصنيف لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

وبينما يقدم مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية تصنيف لـ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم - جمهورية الصين، وتايوان وماكاو، (الصين) وهونغ كونغ (الصين)، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. ويتم استبعاد المناطق التي تم ضمها إلى دول أخرى.

وتصدرّت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر "باسبورت إندكس"، مع مجموع 160 دولة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.