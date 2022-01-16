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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، اكتشاف مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني بمنطقة غرب أسوان.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، مصطفى وزيري، في بيان، إن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الاغاخان بمنطقة غرب أسوان نجحت في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأوضح وزيري أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

من جانبه، قال مدير عام آثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصري، عبدالمنعم سعيد محمود إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملي والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن.

أما الجزء الثاني فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على نحو 20 مومياء معظمها في حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات الأولية أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة، وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأشارت رئيسة البعثة وأستاذة علم المصريات بجامعة ميلانو، باتريسيا بياسينتينى، إلى أن البعثة عثرت على العديد من المقتنيات الأثرية داخل المقبرة والتي تعود للعصر اليوناني الروماني، منها موائد للقرابين، ولوحات حجرية عليها نصوص بالخط الهيروغليفي، وعقد من النحاس مزين بكتابات يونانية واسم (نيكوستراتوس)، بالإضافة إلى عدد من تماثيل خشبية لطائر "البا"، وأجزاء من الكارتوناج الملون، أي الأجزاء واللفائف التي تغطي المومياء.

وخلال المسح الأثري بالمنطقة، عُثر على عدد من التوابيت في حالة جيدة من الحفظ بعضها من الفخار والبعض الآخر من الحجر الرملي.